«Ερυθρόλευκος» ο Ναβάρο

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Φραν Ναβάρο, ο οποίος αποκτήθηκε δανεικός από την Πόρτο και θα ενισχύσει τους «ερυθρόλευκους» έως το τέλος της εφετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο 25χρονος Ναβάρο βρίσκεται στην Ελλάδα από χθες. Σήμερα πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο στην ομάδα που θα αποτελέσει τη νέα ποδοσφαιρική στέγη του.

Για το δανεισμό του ο πειραϊκός σύλλογος θα καταβάλει 250.000 ευρώ στην Πόρτο, ενώ η οψιόν αγοράς του, που πάντως δεν είναι υποχρεωτική, ορίστηκε στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, με τους «Δράκους» να διατηρούν ποσοστό 10% σε περίπτωση μεταπώλησής του.

