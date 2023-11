Η Μάντσεστερ Σίτι αποκάλυψε το άγαλμα των Μπελ, Λι και Σάμερμπι

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος που είναι αφιερωμένο στη μνήμη τριών θρυλικών παικτών της, των Κόλιν Μπελ, Φράνσις Λι και Μάικ Σάμερμπι, έξω από το στάδιο «Έτιχαντ».

Για την υλοποίηση του σχεδίου οι «Πολίτες» επέλεξαν τον διάσημο γλύπτη Ντέιβιντ Γουίλιαμς-Έλις, με την πρωταθλήτρια Αγγλίας να αναφέρει ότι υπήρξε μια «εξαντλητική διαδικασία επιλογής», υπό την επίβλεψη του προέδρου Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ.

