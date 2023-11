Χειρουργήθηκε ο Γκάβι

Ο διεθνής μέσος της Μπαρτσελόνα, Γκάβι, υποβλήθηκε με επιτυχία σε επέμβαση στο γόνατό του μετά από ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ACL), ένας τραυματισμός που αναμένεται να τον αφήσει εκτός δράσης μέχρι την επόμενη σεζόν.

Ο σύλλογος επιβεβαίωσε ότι ο 19χρονος χειρουργήθηκε τη Δευτέρα σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης, με τη φύση του περιστατικού να τον αφήνει στο περιθώριο για πολλούς μήνες.

Ο Γκάβι προσγειώθηκε άσχημα αφού πήδηξε για να ελέγξει την μπάλα στον αγώνα της Εθνικής Ισπανίας με τη Γεωργία, νωρίτερα αυτό το μήνα, κι έφυγε από το γήπεδο δακρυσμένος.

Ο παίκτης αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν 2023-24 και είναι απίθανο να είναι διαθέσιμος για την Εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γερμανίας, το 2024.

Οι ορθοπεδικοί που ειδικεύονται στη συγκεκριμένη περίπτωση (ACL) εκτιμούν ότι ένας τέτοιος τραυματισμός θα αποκλείσει τον παίκτη από τις υποχρεώσεις της ομάδας του για οκτώ έως δέκα μήνες.

