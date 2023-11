O υπερηχητικός Μπέλιγχαμ ξεπέρασε και το ξεκίνημα του Ρονάλντο στη Ρεάλ

Το ξεκίνημα της καριέρας του Τζουντ Μπέλιγχαμ στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι απλά ονειρικό. Ο Άγγλος μέσος σε 15 παιχνίδια του ισπανικού πρωταθλήματος έχει σκοράρει 14 φορές, πολλά από αυτά τα γκολ ήταν φτιαγμένα από «χρυσάφι» και έγινε πολύ γρήγορα σύνθημα στα χείλη των πάντα απαιτητικών φίλων των «μερένχες».

Ο Άγγλος μέσος, μάλιστα, έχει καταφέρει να ξεπεράσει και το ξεκίνημα του Κριστιάνο Ρονάλντο με την φανέλα της βασίλισσας, έχοντας σκοράρει περισσότερες φορές από όσες ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

JUDE BELLINGHAM MAKES HISTORY!

No player has ever scored more goals for Real Madrid in their first 15 matches.

Bellingham (14)

Cristiano Ronaldo (13)

Di Stéfano (13)

He’s only getting started pic.twitter.com/FIqu3N29rQ

— ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2023