Έξαλλος ο Τζόκοβιτς με το αγγλικό κοινό στο Davis Cup (βίντεο)

Στα προημιτελικά του Davis Cup που πραγματοποιείται στη Μάλαγα, η Σερβία αντιμετώπιζε την Αγγλία και μετά την νίκη του Νόβακ Τζόκοβιτς επί του Καμ Νόρι, ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών έκανε on court δηλώσεις.

Οι φίλοι της Αγγλίας, όμως, έπαιζαν εσκεμμένα τα τύμπανά τους και προκαλούσαν φασαρία για να μην μπορεί να μιλήσει.

«Να μάθετε να σέβεστε τους παίκτες, να μάθετε να συμπεριφέρεστε», είπε αρχικά στο μικρόφωνο και πρόσθεσε. «Όχι, εσείς να σκάσετε, να κάνετε ησυχία».

Έπειτα, σαφώς πιο ήρεμος, εξήγησε στην συνέντευξη Τύπου:

«Είναι Davis Cup και είναι φυσιολογικό μερικές φορές να ξεπερνούν τα όρια, αλλά στην ένταση της στιγμής κι εσύ αντιδράς και δεν επιτρέπεις τέτοια συμπεριφορά. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά εγώ θα απαντήσω.

Προσπαθούσα να μιλήσω και εκείνοι επίτηδες έπαιζαν τα τύμπανα για να μην μιλήσω και προσπαθούσαν να με εκνευρίσουν σε όλο το ματς. Έτσι, είχαμε μια μικρή κουβέντα στο τέλος».

Credit to Djokovic here for rightfully putting these British fans in their place for being rude and drowning out his post match interview by playing drums. pic.twitter.com/ldnYym8gQr

