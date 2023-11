Ο Μέσι έπιασε από τον λαιμό τον Ολιβέιρα και απαίτησε σεβασμό

Έξω φρενών-πράγμα σπάνιο για την προσωπικότητά του- ήταν ο Λιονέλ Μέσι στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Ουρουγουάη, όπου οι παγκόσμιοι πρωταθλητές ηττήθηκαν με 2-0 εντός έδρας στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ του 2026.

O Pulga σε μία αψιμαχία μεταξύ των παικτών ξέφυγε και έπιασε από τον λαιμό τον Ματίας Ολιβέιρα.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε αρκετές απορίες, με τον Μέσι να εξηγεί μετά το τέλος του παιχνιδιού την αντίδρασή του και να κάνει λόγο για ζητήματα σεβασμού των νεαρών παικτών.

«Είναι φυσιολογικό. Αυτού του είδους τα παιχνίδια, Προκριματικά… Κόντρα στην Ουρουγουάη είναι πάντα έτσι. Προτιμώ να μην πω αυτό που πιστεύω. Οι νέοι πρέπει να μάθουν να σέβονται από τους μεγαλύτερους. Αυτό το ντέρμπι ήταν πάντα έντονο, σκληρό, αλλά πάντα με πολύ σεβασμό. Πρέπει να μάθουν λίγο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

🇦🇷 Leo Messi on tension with Uruguay players: “I prefer not to say what I think about some gestures. But these young people have to learn to respect from their elders”.

“This game was always intense and hard but always with a lot of respect. They have to learn a little bit”. pic.twitter.com/RQEjhFzhJp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2023