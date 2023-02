Ο Γιώργος Καρλάφτης κατέκτησε το NFL

«Greek Freak» δεν υπάρχει μόνο στον μαγικό κόσμο του NBA αλλά σύμφωνα με τους Αμερικανούς υπάρχει και στο NFL, στο κορυφαίο αθλητικό θέαμα των ΗΠΑ. Αυτός δεν είναι άλλος από τον 21χρονο, Γιώργο Καρλάφτη, ο οποίος από τα ξημερώματα της Δευτέρας είναι πρωταθλητής.

Στο Super Bowl οι Κάνσας Σίτι Τσιφς επιβλήθηκαν επί των Φιλαντέλφια Ίγκλις με 38-35 και για δεύτερη φορά τα τελευταία τρία χρόνια ανέβηκαν στη κορυφή.

This was huge. Kadarius Toney with a 65 yard punt return. The biggest punt return in Super Bowl history 🤯 #SBLVII

(📹 @NFL)pic.twitter.com/vpvyPqYSlI

