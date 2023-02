Ο Βεζένκοφ MVP της 24ης ημέρας στην Ευρωλίγκα

Ο Σάσα Βεζένκοφ απόκτησε φέτος… «ερωτική» σχέση με το βραβείο του πολυτιμότερου (MVP) αθλητή στην Ευρωλίγκα, αφού η επικράτησή του κατά την 24η αγωνιστική ήταν η πέμπτη για την τρέχουσα περίοδο.

Ο Βούλγαρος άσος βρίσκεται στην πιο ώριμη και μεστή φάση της καριέρας του, κι έκανε απίστευτη εμφάνιση και στη Γερμανία εναντίον της Άλμπα Βερολίνου, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στην πέμπτη συνεχή νίκη (93-60) και να παραμείνει στην κορυφή της διοργάνωσης.

