Πατέρας Άλκη Καμπανού για επεισόδια έξω από τα δικαστήρια: Ορισμένοι ανεγκέφαλοι θέλουν να συνεχίσουν τη βία

Την απόδοση δικαιοσύνης για το ειδεχθές έγκλημα που στοίχισε τη ζωή του γιου του, ζήτησε, σε δήλωσή του, ο Αριστείδης Καμπανός, προσερχόμενος στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου έχει προσδιοριστεί για σήμερα η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη.

Κληθείς να σχολιάσει τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν νωρίτερα μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, ο κ. Καμπανός έκανε λόγο για «ορισμένους ανεγκέφαλους που θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από τα δικαστήρια».

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε φτάσει και η αστυνομική κλούβα με τους κατηγορούμενους – οπαδούς του ΠΑΟΚ. Από τους 12 που καταδικάστηκαν πρωτόδικα μετήχθησαν οι πέντε. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποβληθούν αιτήματα αναβολής, τα οποία θα εξεταστούν από το δικαστήριο.