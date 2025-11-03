«Φρούριο» τα Βορίζια για την κηδεία του 39χρονου – Τα έξι πρόσωπα που εμπλέκονται στο μακελειό

Με την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων αναμένεται σήμερα το μεσημέρι η τέλεση της κηδείας του ενός εκ των δύο θυμάτων του μακελειού των Βοριζίων, του 39χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα το πρωί του Σαββάτου, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι πολύ αυστηρά για να μην υπάρξει συνέχεια.

«Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όχι μόνο της Κρήτης αλλά και ειδικών υπηρεσιών, όπως η Ομάδα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η ΕΚΑΜ, έχουν φτάσει στο νησί για να συνδράμουν τους αστυνομικούς. Παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή γιατί σήμερα αναμένεται να γίνει η κηδεία ενός θύματος στο χωριό όπου συνέβη το περιστατικο και δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να προκληθεί ένταση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ant1.

Στα Βορίζια, όπου χθες έφτασε η σορός του 39χρονου με πάνω από 400 άτομα να ξενυχτούν τον νεκρό, το κλίμα παραμένει βαρύ και τεταμένο. Η πομπή θα περάσει μέσα από την γειτονιά της αντίπαλης οικογένειας, οπότε υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί.

Αυτό που προβληματίζει τις αρχές είναι ότι η κηδεία – παρά την αρχική εικόνα – θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό κύκλο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, γεγονός που «ανεβάζει το θερμόμετρο». Όπως είπε άλλωστε και η κ. Δημογλίδου, «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο αντεκδίκησης, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάποιος θα προσπαθήσει να δημιουργήσει εκ νέου προβλήματα».

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το μακελείο, αν και σύμφωνα με την ΕΡΤ για σήμερα αναμένεται να είναι διακριτικές και περιορισμένες λόγω της κηδείας. Μέχρι στιγμής έχουν ερευνηθεί 18 σπίτια ωστόσο απομένουν πολλά σημεία- όπως ποιμνιοστάσια ή το φαράγγι- που χρήζουν ελέγχου.

Αναζητούνται τρία άτομα

Υπενθυμίζεται ότι στο μακελειό εμπλέκονται έξι άτομα.

Το ένα από τα έξι είναι ο 39χρονος που έχασε την ζωή του.

Άλλοι δύο νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ και συνελήφθησαν την Κυριακή (πρόκειται για ένα 25χρονο που είναι ο αδερφός του ιδιοκτήτη του σπιτιού για το οποίο ξεκίνησαν όλα και ένας 30χρονος κάτοικος της περιοχής). Οι δύο τραυματίες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή για τη δολοφονία του 39χρονου.

Επίσης αναζητούνται άλλα τρία άτομα. Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού, ένας 19χρονος και ο 29χρονος γιος του δεύτερου θύματος του μακελειού, της 56χρονης γυναίκας από την άλλη οικογένεια).

Παράλληλα, από τη στιγμή που δεν έχουν βρεθεί τα όπλα τα οποία ταιριάζουν με τα φυσίγγια που βρέθηκαν στο σημείο, είναι πιθανό πως όσοι ενδεχομένως εμπλέκονται δεν έχουν ακόμη αφοπλιστεί. Αν και έχουν εντοπιστεί πολλά όπλα κατά τις έρευνες, «δεν έχουν βρεθεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση», όπως είπε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει επίσης ποιος ευθύνεται για τον θάνατο της 56χρονης. Σύμφωνα με την τηλεόραση του Ant1, η γυναίκα φαίνεται από τη φορά της βολίδας που την έπληξε ότι δεν δέχθηκε πυρά από τους γνωστούς εμπλεκόμενους.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι η αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες μέχρι στιγμής. Για το λόγο αυτό οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, όχι μόνο στο χωριό, αλλά και σε άλλα σημεία της περιοχής που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως κρυψώνες.

Διαβάστε ακόμα:

→ Βορίζια: 4 σφαίρες από 2 όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Ποιοι είναι στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., πώς ξετυλίγεται το κουβάρι του μακελειού