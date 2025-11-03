Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 3 Νοεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, τη μνήμη των Αγίων Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά, των Μαρτύρων που υπέστησαν σκληρά βασανιστήρια για την πίστη τους στον Χριστό.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρου

Η Ανάμνηση των εγκαινίων του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στη Λύδδα της Ιόππης

Ο Άγιος Γεώργιος ο Νέος Ιερομάρτυρας και Νεαπολίτης

Οι Άγιοι Ακεψιμάς, Ιωσήφ και Αειθαλάς έζησαν στην Περσία κατά τον 4ο αιώνα και ήταν ιερωμένοι της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος Ακεψιμάς, ο πρεσβύτερος Ιωσήφ και ο διάκονος Αειθαλάς συνελήφθησαν επειδή αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα. Υπέμειναν φρικτά μαρτύρια, αλλά παρέμειναν ακλόνητοι στην πίστη τους, καταθέτοντας την ψυχή τους υπέρ του Χριστού. Η θυσία τους αποτελεί σύμβολο πνευματικής γενναιότητας και αφοσίωσης στην αλήθεια του Ευαγγελίου.

Ιδιαίτερη θέση στη σημερινή ημέρα έχει η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, ενός από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Γεώργιος, σύμβολο ανδρείας και πίστης, μαρτύρησε για τον Χριστό στις αρχές του 4ου αιώνα και τιμάται ως προστάτης του στρατού, αλλά και όλων όσοι αγωνίζονται με θάρρος και ευσέβεια. Η ανακομιδή των λειψάνων του και η ανάμνηση των εγκαινίων του ναού του στη Λύδδα της Ιόππης (παλαιά περιοχή της Παλαιστίνης) αποτελούν σημαντική στιγμή στην εκκλησιαστική παράδοση.

Ο Άγιος Γεώργιος ο Νέος Ιερομάρτυρας, γνωστός ως Νεαπολίτης, μαρτύρησε στη Σμύρνη τον 18ο αιώνα, υπερασπιζόμενος την πίστη του και τη διδασκαλία του Χριστού. Με τη σταθερότητά του ενέπνευσε τους πιστούς και κατατάχθηκε στη χορεία των Νεομαρτύρων.

