Διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή των νέων της ομογένειας στην εκμάθηση ελληνικών

Την αυξανόμενη επιθυμία της ομογένειας να «αγκαλιάσει» τις ρίζες της, και τη σταθερή προσήλωση των μαθητών της διασποράς στη διατήρηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας, αποκάλυψαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις τελετές απονομής Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας του γενικού προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, στις 21 και 29 Οκτωβρίου.

Η πρώτη τελετή, που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του καθεδρικού ναού της Αγίας Τριάδας στο Μανχάταν, αφορούσε την απονομή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας για τα επίπεδα Α1 και Α2 και έγινε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος στο χαιρετισμό του τόνισε τη «διαχρονική και ανεκτίμητη αξία της γλώσσας στην οποία γράφτηκαν τα Ευαγγέλια και αποτυπώθηκε η σοφία αιώνων».

