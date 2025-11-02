Βορίζια: «Σήκω, Φανούρη!» – Σείστηκε ο Ψηλορείτης από το μοιρολόι – O σπαραγμός και ο φόβος για το τι έρχεται

Από τις πλαγιές του Ψηλορείτη ως τον κάμπο της Μεσσαράς αντήχησε το μοιρολόι των γυναικών της οικογένειας Καργάκη.

Η σορός του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στο μακελειό των Βοριζίων, έφτασε στο πατρικό του σπίτι – κι εκεί ο χρόνος πάγωσε.

Κραυγές, λυγμοί και προσευχές μπλέχτηκαν σε ένα σπαρακτικό θρήνο. Σύμφωνα με το Cretalive η μάνα και οι αδελφές του, φώναζαν μέσα από λυγμούς: «Σήκω, Φανούρη, σήκω!»

Οι φωνές τους αντιλαλούσαν στα σοκάκια του χωριού, καθώς δεκάδες συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί είχαν συρρεύσει για να αποχαιρετήσουν τον νεκρό, όπως ορίζει το κρητικό έθιμο.

Τα λόγια τους, σαν ριπές, τρυπούσαν την ψυχή των παρευρισκόμενων.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας και στο νοσοκομείο

Ανάλογες σκηνές εκτυλίχθηκαν και στο ΠΑΓΝΗ, όπου βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του 39χρονου. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει τα όσα έχουν συμβεί. Στο χωριό επικρατεί βαριά σιωπή και φόβος. Ο φόβος ότι ο κύκλος του αίματος δεν έχει κλείσει.

Οι κάτοικοι βλέπουν ξανά το χωριό τους να γίνεται θέατρο βεντέτας. Και ο Ψηλορείτης στέκει βουβός – μάρτυρας ενός ακόμα τραγικού κεφαλαίου.

Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και απόπειρες

Την ίδια ώρα, η Δικαιοσύνη προχωρά με ταχύ ρυθμό. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή – όχι μόνο στους δύο τραυματίες που νοσηλεύονται, αλλά και στους τρεις αναζητούμενους από την ίδια οικογένεια για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Η δίωξη είναι γενικού χαρακτήρα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., και οι πέντε έχουν ταυτοποιηθεί ως συμμετέχοντες στην ανταλλαγή πυροβολισμών, με βάση μαρτυρίες και προανακριτικό υλικό που συνέλεξαν οι αστυνομικοί.

Το μεσημέρι, εισαγγελέας και ανακρίτρια επισκέφθηκαν το ΠΑΓΝΗ, όπου οι δύο τραυματίες –ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου σημειώθηκε η έκρηξη και ένας ακόμη 26χρονος κάτοικος των Βοριζίων– έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη.

Και οι δύο παραμένουν φρουρούμενοι σε ειδικό θάλαμο, αναρρώνοντας γρήγορα σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

«Σίγουρο ότι εμπλέκονται κι άλλοι» – οι έρευνες συνεχίζονται

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, «είναι βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα, και από τις δύο οικογένειες, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες».

Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες συνεχίζονται σε πλήρη εξέλιξη, όχι μόνο στο χωριό αλλά και σε γύρω περιοχές που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ως κρησφύγετα.

Έρευνα και για την έκρηξη που πυροδότησε το μακελειό

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή έρευνα για την έκρηξη στην υπό κατασκευή οικία που αποτέλεσε την αφορμή για τη σύγκρουση.

Όπως διευκρίνισε η κ. Δημογλίδου, δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι πίσω από την έκρηξη βρίσκεται κάποια από τις δύο οικογένειες, και προς το παρόν οι δράστες παραμένουν άγνωστοι.

Ο χώρος έχει εξεταστεί σχολαστικά από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ δείγματα και υπολείμματα έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση και το είδος του εκρηκτικού μηχανισμού.

Η Κρήτη πενθεί — αλλά και περιμένει απαντήσεις. Κι όσο οι έρευνες προχωρούν, τα Βορίζια κρατούν την ανάσα τους, μέσα σε μια σιωπή που μυρίζει ακόμη μπαρούτι.