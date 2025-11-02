Logo Image

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα 46 καταστήματα που κλείνουν από αύριο

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα 46 καταστήματα που κλείνουν από αύριο

Στη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα με τα 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ, που κλείνουν άμεσα, καθώς  ξεκινά αύριο Δευτέρα, 3 Νοέμβριου, η πρώτη φάση της αναστολής λειτουργίας συνολικά 204 καταστημάτων.

Η μεγάλη πλειοψηφία των καταστημάτων αυτών βρίσκονται στην Αττική (33), οκτώ στη Θεσσαλονίκη και από ένα στην Πάτρα, στη Ρόδο, στα Ιωάννινα, στην Ιεράπετρα και στα Χανιά.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η διοίκηση των ΕΛΤΑ, ανακοίνωσε ότι η αναστολή λειτουργίας θα γίνει μόνο σε υποκαταστήματα που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών ενώ το κλείσιμο των καταστημάτων της περιφέρειας, αναστέλλεται για τρεις μήνες.

Δείτε τα καταστήματα:

