Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκονται οι 2 τραυματίες και οι 3 που αναζητούνται

Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, άσκησε ο εισαγγελέας, εκτός από τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονται, και στους 3 αναζητούμενους από την ίδια οικογένεια, για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια,

Η δίωξη, είναι γενική, ενώ η έρευνα θα συνεχιστεί για να διευκρινιστεί ο ρόλος του καθενός στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία και οι πέντε αυτοί ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή πυροβολισμών, με βάση μαρτυρίες και άλλο προανακριτικό υλικό που έχουν συλλέξει οι αρμόδιοι αξιωματικοί.

Το μεσημέρι, εισαγγελέας και ανακρίτρια επισκέφτηκαν το ΠΑΓΝΗ, για την άσκηση των διώξεων στους δύο τραυματίες, που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη.

Οι τραυματίες κρατούνται σε ειδικό θάλαμο, και φέρονται να αναρρώνουν ταχύτατα. Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ακόμα κάτοικο των Βοριζίων, 26 ετών.

Σίγουρο ότι εμπλέκονται και άλλοι

Ωστόσο, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, η αστυνομία θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες μέχρι στιγμής.

Για το λόγο αυτό οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, όχι μόνο στο χωριό, αλλά και σε άλλα σημεία της περιοχής που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως κρυψώνες.

Έρευνες και για την έκρηξη στο σπίτι

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη και η έρευνα για την έκρηξη στην υπό κατασκευή οικία, που αποτέλεσε την αφορμή για όσα τραγικά ακολούθησαν.

Όπως είπε η κ. Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι πίσω από την έκρηξη είναι κάποια από τις δύο οικογένειες και μέχρι στιγμής, επισήμως, οι δράστες είναι άγνωστοι. Ωστόσο έχει ερευνηθεί σχολαστικά ο χώρος και έχουν ληφθεί στοιχεία από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, τα οποία έχουν σταλεί για ανάλυση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Για τις εξελίξεις το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση

«Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).