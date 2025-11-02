Βορίζια: Ο εισαγγελέας στο ΠΑΓΝΗ – Άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο τραυματίες

Ποινικές διώξεις με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού ασκήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στους δύο φρουρούμενους τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Cretalive.gr, μετέβησαν μετά τις 4.30 στο ΠΑΓΝΗ για την άσκηση των διώξεων και την προθεσμία για τις απολογίες.

Και οι δύο κρατούνται σε ειδικό θάλαμο, και φέρονται να αναρρώνουν ταχύτατα. Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ακόμα κάτοικο των Βοριζίων, 26 ετών.

Υπενθυμίζεται πως για τον 25χρονο υπάρχουν καταθέσεις στη δικογραφία που τον φέρουν να έχει ανοίξει πυρ με τον αδερφό του κατά σπιτιών της οικογένειας Καργάκη, μετά την έκρηξη της βόμβας, ενώ επίσης φέρεται να υπάρχει κατάθεση για τα «πυρά» ακόμα και κατά αστυνομικών, στη διάρκεια αυτοψίας για το «γάζωμα» σπιτιών της οικογένειας Καργάκη.

Η δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη δικαιοσύνη περιλαμβάνει 5 ταυτοποιημένα πρόσωπα ως εμπλεκόμενα στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων. Προφανώς η όλη υπόθεση αφορά και άλλους δράστες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.