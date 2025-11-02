Βορίζια: Αύριο το μεσημέρι η κηδεία του 39χρονου θύματος

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια, και η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

H σορός του αναμένεται απόψε στο χωριό. Ισχυρότατες παραμένουν οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.

Τον «γάζωσαν»

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σώμα του εντοπίστηκαν βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και στον κόκκυγα, με τη δεύτερη να είναι αυτή που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Χθες το βράδυ, υπό ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, τελέστηκαν οι βαπτίσεις τριών από τα ανήλικα παιδιά του σε διπλανό χωριό, σύμφωνα με το τοπικό έθιμο που θέλει τον γονιό να μην οδηγείται στην τελευταία του κατοικία εάν υπάρχουν αβάπτιστα παιδιά.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη 56χρονη γυναίκα, που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα, έδειξε ότι ο θάνατός της οφειλόταν τελικά σε πυροβολισμό τον οποίο δέχθηκε κατά τη διάρκεια του μακελειού, και όχι από ανακοπή όπως είχε αρχικά ειπωθεί.