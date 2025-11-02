Βορίζια: 4 σφαίρες από 2 όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Ποιοι είναι στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., πώς ξετυλίγεται το κουβάρι του μακελειού

Η Κρήτη εξακολουθεί να παρακολουθεί συγκλονισμένη τις αποκαλύψεις για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Καθώς η δικογραφία περνά στα χέρια της Δικαιοσύνης, οι καταθέσεις των μαρτύρων αρχίζουν να φωτίζουν τα σκοτεινά σημεία μιας υπόθεσης που κάνει τον γύρο του κόσμου, μέσω των ανταποκρίσεων των διεθνών μέσων.

Τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, που επικαλείται το Cretalive, φέρονται να βρίσκονται στον «πυρήνα» των γεγονότων που οδήγησαν στο μακελειό.

Τρία πρόσωπα στο επίκεντρο

Όπως αποκαλύπτει το Cretalive, τα τρία κεντρικά πρόσωπα είναι το ένα θύμα, δηλαδή 39χρονος Φανούρης Καργάκης, που έπεσε νεκρός στο αυτοκίνητό του, και από την πλευρά της άλλης οικογένειας, οι δύο αδελφοί Φραγκιαδάκη, 27 και 25 ετών.

Ο 27χρονος ήταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου σημειώθηκε η έκρηξη το βράδυ της Παρασκευής, που φαίνεται να αποτέλεσε τη σπίθα για την ένοπλη σύγκρουση, ενώ ο 25χρονος τραυματίστηκε στη συμπλοκή και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ.

Οι αρχές εντείνουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 27χρονου, ο οποίος θεωρείται βασικό πρόσωπο της υπόθεσης και μέχρι στιγμής διαφεύγει.

Αντικρουόμενες μαρτυρίες για το ποιος πυροβόλησε πρώτος

Οι μαρτυρίες, όπως μεταφέρει το Cretalive, σκιαγραφούν ένα σκηνικό απόλυτου χάους.

Δύο καταθέσεις αναφέρουν ότι ο 39χρονος Καργάκης πυροβόλησε μέσα από το αυτοκίνητό του, όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Άλλες καταθέσεις, ωστόσο, φέρουν τα δύο αδέλφια Φραγκιαδάκη να «γάζωσαν» τα σπίτια της οικογένειας Καργάκη λίγο μετά την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου.

Ακόμη, υπάρχουν αναφορές ότι ο 25χρονος τραυματίας πυροβόλησε κατά αστυνομικών, τη στιγμή που αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν αυτοψία στα σπίτια των Καργάκηδων, μια πράξη που – αν επιβεβαιωθεί – δείχνει το μέγεθος της έντασης στο χωριό.

Αγνοείται ο γιος της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Τα τοπικά μέσα του νησιού μεταδίδουν πως ο 30χρονος γιος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που σκοτώθηκε στο μακελειό, αγνοείται.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν είχε εμπλακεί στο αιματηρό περιστατικό, για το οποίο οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.

Η «χαρτογράφηση» των γεγονότων

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Ασφάλειας Ηρακλείου προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τη διαδρομή των εμπλεκομένων, από τη στιγμή της έκρηξης έως την ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στόχος είναι να αποσαφηνιστεί ποιος άνοιξε πυρ πρώτος, ποιοι συμμετείχαν ενεργά στη συμπλοκή και ποιοι ενδεχομένως παρείχαν κάλυψη ή συνέργεια.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και η βαλλιστική ανάλυση των σφαιρών που περισυνελέγησαν από το σημείο.

4 σφαίρες από 2 διαφορετικά όπλα

Τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποκαλύπτουν την αγριότητα της συμπλοκής.

Ο 39χρονος Καργάκης σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega δέχθηκε τουλάχιστον 4 σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα, φέροντας διαμπερή τραύματα στο αριστερό πόδι, στον ώμο, στην αριστερή θωρακική χώρα και στον κόκκυγα.

Να σημειωθεί ότι και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, που είχε ταξιδέψει από τα Χανιά για να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της, χτυπήθηκε από σφαίρα και όχι από έμφραγμα, όπως αρχικά είχε αναφερθεί.

Μία σύλληψη και ευρήματα

Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής είχαν πραγματοποιηθεί 18 κατ’ οίκον έρευνες, μία σύλληψη 55χρονου άνδρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων – χωρίς ωστόσο να σχετίζεται με το κυρίως περιστατικό – και μία ακόμη προσαγωγή κατοίκου του χωριού.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες» που εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η ίδια υπογράμμισε ότι «η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί» και πως οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. θα παραμείνουν στην περιοχή όσο χρειαστεί, στέλνοντας μήνυμα ότι «το αιματοκύλισμα δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Σχολεία κλειστά και κοινωνία σε αναβρασμό

Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, τα σχολεία στα Βορίζια και στο γειτονικό χωριό Ζαχάρως θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη, για προληπτικούς λόγους, έως ότου εκτονωθεί η ένταση.

Όπως μεταδίδει το Cretalive η αίσθηση της τοπικής κοινωνίας είναι πως επιχειρείται να στηθεί «σκηνικό Ζωνιανών 2007», με τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αποκλείσει πλήρως τις εισόδους και εξόδους και να ελέγχουν εξονυχιστικά κάθε όχημα. Με βάση πάντως και την εμπειρία των Ζωνιανών, εκφράζονται επιφυλάξεις για το εάν σε βάθος χρόνου θα υπάρξει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα.