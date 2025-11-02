Βορίζια: Αγνοείται ο γιος της 56χρονης που έπεσε νεκρή στο μακελειό

Σε θρίλερ εξελίσσονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του μακελειού στα Βορίζια, που συγκλόνισε την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.

Τα τοπικά μέσα του νησιού μεταδίδουν πως ο 30χρονος γιος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που σκοτώθηκε στο μακελειό, αγνοείται. Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν είχε εμπλακεί στο αιματηρό περιστατικό, για το οποίο οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.

Εκτιμάται πάντως ότι τουλάχιστον 3 άτομα από τις 2 οικογένειες, μεταξύ των οποίων ξέσπασε η βεντέτα, κρύβονται σε βουνά, φέροντας βαρύ οπλισμό.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, από σπίτι σε σπίτι, αλλά το κύριο εμπόδιο είναι τα «κλειστά στόματα». Είναι σαφές πως το χωριό ολόκληρο ζει υπό καθεστώς φόβου. Έντονη είναι ανησυχία πως έχει ανοίξει ένας νέος κύκλος βίας που δύσκολα θα κλείσει.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, στους παλαιότερους ξύπνησαν μνήμες από την αιματηρή βεντέτα του 1955 , ενώ σε άλλους η εικόνα του χωριού με τους πάνοπλους αστυνομικούς σε κάθε γωνιά θυμίζει έντονα τα Ζωνιανά του 2007.

Ανατροπή στα αίτια θανάτου

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ενώ αρχικά είχε διαρρεύσει πως η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη πέθανε από ανακοπή κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως τραυματίστηκε και αυτή θανάσιμα από πυροβόλο όπλο.

Η σφαίρα κατά τις ίδιες πληροφορίες πέρασε από τον πνεύμονα και καρφώθηκε στη σπονδυλική στήλη.