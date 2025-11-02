Βορίζια: ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ και «ελληνικό FBI» ερευνούν σπίτι-σπίτι – Γιατί ξυπνούν μνήμες από τα…Ζωνιανά του 2007

Τα Βορίζια έχουν μετατραπεί πλέον σε ζώνη επιχειρήσεων. Οι έρευνες είναι κυριολεκτικά πόρτα-πόρτα και από ταράτσα σε ταράτσα, ενώ το χωριό θυμίζει «φρούριο».

Ένα 24ωρο μετά το αιματοκύλισμα που άφησε πίσω του δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, δεκάδες αστυνομικοί της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «χτενίζουν» την περιοχή, αναζητώντας τους ενόπλους που συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την παρουσία ειδικών δυνάμεων τόσο από την Κρήτη όσο και από την Αθήνα.

Πληροφορίες των τοπικών μέσων αναφέρουν ότι τουλάχιστον τρεις από τους εμπλεκομένους στη συμπλοκή παραμένουν ασύλληπτοι, πιθανότατα κρυμμένοι σε δύσβατα σημεία του Ψηλορείτη ή σε γειτονικά χωριά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε από το σημείο του μακελειού ότι «οι έρευνες στα Βορίζια και στα γύρω χωριά θα συνεχιστούν μέχρι να εντοπιστούν και να συλληφθούν όλοι οι υπεύθυνοι».

Μία σύλληψη και ευρήματα

Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής είχαν πραγματοποιηθεί 18 κατ’ οίκον έρευνες, μία σύλληψη 55χρονου άνδρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων – χωρίς ωστόσο να σχετίζεται με το κυρίως περιστατικό – και μία ακόμη προσαγωγή κατοίκου του χωριού.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες» που εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η ίδια υπογράμμισε ότι «η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί» και πως οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. θα παραμείνουν στην περιοχή όσο χρειαστεί, στέλνοντας μήνυμα ότι «το αιματοκύλισμα δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Σχολεία κλειστά και κοινωνία σε αναβρασμό

Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, τα σχολεία στα Βορίζια και στο γειτονικό χωριό Ζαχάρως θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη, για προληπτικούς λόγους, έως ότου εκτονωθεί η ένταση.

Όπως μεταδίδει το Cretalive η αίσθηση της τοπικής κοινωνίας είναι πως επιχειρείται να στηθεί «σκηνικό Ζωνιανών 2007», με τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αποκλείσει πλήρως τις εισόδους και εξόδους και να ελέγχουν εξονυχιστικά κάθε όχημα. Με βάση πάντως και την εμπειρία των Ζωνιανών, εκφράζονται επιφυλάξεις για το εάν σε βάθος χρόνου θα υπάρξει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα.

Παρά την αυξημένη παρουσία της αστυνομίας, φόβοι για αντίποινα εξακολουθούν να υπάρχουν, καθώς η τοπική κοινωνία παραμένει βαθιά διχασμένη.

Πηγές αναφέρουν ότι η παρουσία των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή δεν θα είναι πρόσκαιρη. Το σχέδιο προβλέπει διαρκή επιτήρηση, προληπτικούς ελέγχους και συνεχείς επιχειρήσεις για να αποτραπεί νέα αιματοχυσία.