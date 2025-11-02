Logo Image

Βορίζια: Από σφαίρα σκοτώθηκε και η 56χρονη γυναίκα

Κοινωνία

Δεν ήταν ανακοπή η αιτία θανάτου όπως είχε αρχικά διαρρεύσει

Νέα δεδομένα γύρω από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη, φέρνουν στο φως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι η γυναίκα υπέστη ανακοπή την ώρα της αιματηρής συμπλοκής.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι δέχθηκε πυροβολισμό, με τη σφαίρα να διαπερνά τους πνεύμονες και να πλήττει τη σπονδυλική στήλη.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα γύρω από τη φονική βεντέτα που έχει βυθίσει στο πένθος το χωριό.

Η κηδεία της 56χρονης, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, θα τελεστεί στα Χανιά.

