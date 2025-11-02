Βορίζια: Από σφαίρα σκοτώθηκε και η 56χρονη γυναίκα

Νέα δεδομένα γύρω από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη, φέρνουν στο φως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι η γυναίκα υπέστη ανακοπή την ώρα της αιματηρής συμπλοκής.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι δέχθηκε πυροβολισμό, με τη σφαίρα να διαπερνά τους πνεύμονες και να πλήττει τη σπονδυλική στήλη.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα γύρω από τη φονική βεντέτα που έχει βυθίσει στο πένθος το χωριό.

Η κηδεία της 56χρονης, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, θα τελεστεί στα Χανιά.