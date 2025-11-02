Μακελειό στα Βορίζια: 2 προσαγωγές από την ΕΛΑΣ

Στην προσαγωγή δύο ατόμων προχώρησε η ΕΛΑΣ για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα έχει προσαχθεί ένα άτομο από καθεμία από τις οικογένειες που εμπλέκονται στη βεντέτα. Μάλιστα την κατοχή του ενός εκ των προσαχθέντων βρέθηκε αδήλωτο κυνηγετικό όπλο.

Αναζητούνται τρία άτομα

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι από την Αστυνομια αναζητούνται τουλάχιστον τρία άτομα και από τις δυο οικογένειες, ως ύποπτοι για εμπλοκή στο μακελειό. Το χωριό Βορίζια έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες, σε σπίτια και αυτοκίνητα. Πάντως μέχρι στιγμής, στις έρευνες που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δεν έχουν βρεθεί όπλα.

Ακροβολισμένοι αστυνομικοί

Ένα 24ωρο μετά το μακελειό με τους δυο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας παραμένουν στην περιοχή, ενώ αστυνομικοί έχουν ακροβολιστεί περιφερειακά του χωριού. Η νύχτα που πέρασε ήταν νύχτα ανησυχίας, με ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων των Βοριζίων να έχει μετακινηθεί και ολόκληρο το νησί να παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό τις εξελίξεις.

Όπως έγινε γνωστό, μέχρι αργά χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, που έφτασε στην Κρήτη με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να συζητηθούν με προσοχή, οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και η πορεία των ερευνών, για το μακελειό.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν και στα δυο νοσοκομεία του Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, δυο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι καθώς εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.