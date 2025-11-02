Logo Image

Μακελειό στα Βορίζια: 2 προσαγωγές από την ΕΛΑΣ

Κοινωνία

Μακελειό στα Βορίζια: 2 προσαγωγές από την ΕΛΑΣ

(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει προσαχθεί ένα άτομο από καθεμία από τις οικογένειες που εμπλέκονται στη βεντέτα

Στην προσαγωγή δύο ατόμων προχώρησε η ΕΛΑΣ για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα έχει προσαχθεί ένα άτομο από καθεμία από τις οικογένειες που εμπλέκονται στη βεντέτα. Μάλιστα την κατοχή του ενός εκ των προσαχθέντων βρέθηκε αδήλωτο κυνηγετικό όπλο.

Αναζητούνται τρία άτομα

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι από την Αστυνομια αναζητούνται τουλάχιστον τρία άτομα και από τις δυο οικογένειες, ως ύποπτοι για εμπλοκή στο μακελειό. Το χωριό Βορίζια έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες, σε σπίτια και αυτοκίνητα. Πάντως μέχρι στιγμής, στις έρευνες που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δεν έχουν βρεθεί όπλα.

Ακροβολισμένοι αστυνομικοί

Ένα 24ωρο μετά το μακελειό με τους δυο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας παραμένουν στην περιοχή, ενώ αστυνομικοί έχουν ακροβολιστεί περιφερειακά του χωριού. Η νύχτα που πέρασε ήταν νύχτα ανησυχίας, με ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων των Βοριζίων να έχει μετακινηθεί και ολόκληρο το νησί να παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό τις εξελίξεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Eldorado Gold: Προχωρά βάσει σχεδιασμού το έργο των Σκουριών – 140.000 ουγκιές χρυσού η αναμενόμενη μέση ετήσια παραγωγή

Eldorado Gold: Προχωρά βάσει σχεδιασμού το έργο των Σκουριών – 140.000 ουγκιές χρυσού η αναμενόμενη μέση ετήσια παραγωγή

Όπως έγινε γνωστό, μέχρι αργά χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, που έφτασε στην Κρήτη με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να συζητηθούν με προσοχή, οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και η πορεία των ερευνών, για το μακελειό.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν και στα δυο νοσοκομεία του Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, δυο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι καθώς εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube