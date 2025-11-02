Μακελειό στα Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. χτενίζει την περιοχή για οπλισμένα άτομα – Νέες προσαγωγές και φόβοι νέας αιματοχυσίας

Ένα 24ωρο μετά τη φονική σύγκρουση στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίστηκαν, η ατμόσφαιρα στην περιοχή παραμένει ηλεκτρισμένη.

Οι αρχές ενισχύουν την παρουσία τους στο χωριό, με ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., μαζί με μονάδα της ΕΚΑΜ από την Αθήνα, να φρουρούν τα επίμαχα σπίτια και τις εισόδους του οικισμού.

Δύο άτομα προσήχθησαν το πρωί της Κυριακής για αδήλωτα όπλα. Αύριο θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία του δήμου Φαιστού. Κλειστά παραμένουν σπίτια, αλλά και τα στόματα των κατοίκων.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξακολουθεί να αναζητά άτομα, τα οποία συμμετείχαν στη συμπλοκή και τα οποία πιθανολογείται ότι έχουν μαζί τους βαρύ οπλισμό. Συνεχίζονται οι εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια και αποθήκες, καθώς μέχρι στιγμής, τα όπλα της φονικής ανταλλαγής πυρών δεν έχουν εντοπιστεί.

Φρουρούμενοι δύο τραυματίες – Στον εισαγγελέα η δικογραφία

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, καθώς θεωρείται πιθανή η συμμετοχή τους στη συμπλοκή.

Παράλληλα, η δικογραφία της υπόθεσης παραδίδεται σήμερα στον εισαγγελέα Ηρακλείου, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου να διαμηνύει πως «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Σύμφωνα με την ίδια, οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση, τόσο από την Κρήτη όσο και από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, «είναι αποφασισμένοι να ρίξουν φως σε κάθε πτυχή».

Οι κηδείες

Η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά πληροφορίες δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά σήμερα, καθώς η Αστυνομία έκρινε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι ασφαλείας.

Η σορός του παραμένει στο ΠΑΓΝΗ για τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ το χωριό παραμένει υπό στενή αστυνομική επιτήρηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive η κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη θα γίνει στα Χανιά, όπου και διέμενε. Η 56χρονη γυναίκα, χήρα και μητέρα δύο παιδιών, είχε μεταβεί στο χωριό καταγωγής της για να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της.

Σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η διατήρηση των αυξημένων μέτρων στην περιοχή και η συνέχιση των ερευνών «μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια».

Ένα χωριό σε φόβο, μια κοινωνία σε σοκ

Τα Βορίζια παραμένουν σε καθεστώς φόβου, με αρκετούς κατοίκους να έχουν απομακρυνθεί προσωρινά. Οι αρχές φοβούνται πιθανές εντάσεις ενόψει των κηδειών, ενώ η κοινωνία της Κρήτης παρακολουθεί με αγωνία μια υπόθεση που έχει αναβιώσει μνήμες παλιών βεντετών.

Η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να αποτρέψει κάθε νέο επεισόδιο, γνωρίζοντας ότι πίσω από τη σύγκρουση βρίσκονται βαθιά ριζωμένες αντιπαλότητες και ένα αίσθημα τιμής που δύσκολα σβήνει.