Στις κάλπες οι δικηγόροι στις 30 Νοεμβρίου – Ποιοι θα διεκδικήσουν την προεδρία του ΔΣΑ

Στις 30 Νοεμβρίου προσέρχονται στις κάλπες 46.878 δικηγόροι σε όλη την Ελλάδα για την ανάδειξη νέων διοικήσεων τετραετούς θητείας.

Η εκλογική αναμέτρηση για τους δικηγορικούς συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά θα συνεχιστεί και την 1η Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές καθώς έχει εξαντλήσει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δυο τετραετιών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων.

Οι υποψήφιοι στον ΔΣΑ

Την προεδρία του ΔΣΑ θα διεκδικήσουν από τον χώρο της Ν.Δ. ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό, ενώ την ίδια στιγμή συμμετέχουν δυο δικοί του συνδυασμοί των 24 υποψηφίων συμβούλων ο καθένας, χωρίς ωστόσο να έχουν υποψήφιο πρόεδρο.

Ο παλαιός συνδυασμός του κ. Αναστασόπουλου, «Με Το Δικηγόρο» με τον οποίο συμμετείχε στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, χωρίζεται σε δύο συνδυασμούς. Ο ένας είναι η «Δράση» και ο άλλος «Στην Πράξη».

Στο πλευρό του κ. Αναστασόπουλου έχει δηλώσει ότι θα είναι και ο Ιωάννης Δεληγεώργης με τον συνδυασμό «Διέξοδος», χωρίς υποψήφιο πρόεδρο. Ο κ. Δεληγεώργης έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ το διάστημα 2017-2021. Μάλιστα τότε είχε ανακύψει θέμα σχετικά με το θεσμό της Νομικής Βοήθειας και ο Σύλλογος είχε εκδώσει τότε σχετική ανακοίνωση (27.5.2020), αλλά τελικά το θέμα είχε αίσιο τέλος για τον κ. Δεληγεώργη.

Από το χώρο του κυβερνώντος κόμματος συμμετέχει στις εκλογές ως υποψήφιος πρόεδρος και ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος, ενώ παράλληλα έχει τον συνδυασμό χωρίς υποψήφιο πρόεδρο: «Νέα εκπροσώπηση με τον Αλέξανδρο Μαντζούτσο – Έμπρακτα Δίπλα στο Δικηγόρο».

Η Χριστίνα Τσαγκλή, Θεόδωρος Μαντάς, Δημήτρης Λυριστής, Γιάννης Αβαρκιώτης, Άννα Ζουρνατζή, Ανδρέας Τερζίμπασης, κ.ά. κατέρχονται με ακέφαλο συνδυασμό χωρίς δηλαδή υποψήφιο πρόεδρο. Στον συνδυασμό αυτό έχουν ενταχθεί παρατάξεις που συμμετείχαν στις εκλογές του 2021, και είχαν εκλεγεί όπως είναι «Παρίσταμαι Υπέρ», «Ομοδικία-Ενιαίο Ψηφοδέλτιο», «Διεκδικώ» και «Συνένωση».

Ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος από το χώρο του ΠΑΣΟΚ κατέρχεται ως υποψήφιος πρόεδρος και παράλληλα κατεβάζει το συνδυασμό «Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας», χωρίς πρόεδρο. Ο κ. Καλαντζόπουλος έχει στενές σχέσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Πρωτοεμφανιζόμενος με δικό του συνδυασμό («Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων ΔΣΑ» είναι ο Θωμάς Καμενόπουλος, από τον παλαιό χώρο του Κέντρου σε συνδυασμό με το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στις τελευταίες εκλογές είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του κ. Βερβεσού.

Με υποψήφιο πρόεδρο τον Θέμη Σοφό συμμετέχει στις εκλογές ο συνδυασμός «Εργατικοί».

Από το χώρο της Αριστεράς ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης συμμετέχει στις εκλογές με το συνδυασμό «Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή».

Ο Αντώνης Αναστασιώτης από το χώρο του ΚΚΕ συμμετέχει στις εκλογές με τον συνδυασμό «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων».

Ως υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό κατέρχεται στις εκλογές από το χώρο του ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ και με ρεύμα από την ΝΔ, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές του 2021 είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό του κ. Βερβεσού («Ενιαίο Ψηφοδέλτιο») και είχε πάρει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από όλους τους υποψήφιους συμβούλους. Συγκεκριμένα προ τετραετίας ο κ. Κουστόλαμπρος είχε λάβει 1.236 σταυρούς, η κυρία Τσαγκλή 887, ο κ. Αβαρκιώτης 759, ο κ. Λυριτσής 568, κ.λπ.