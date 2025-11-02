Logo Image

Δεύτερη νύχτα έντασης στα Εξάρχεια – Μολότοφ κατά αστυνομικών

Κοινωνία

Δεύτερη νύχτα έντασης στα Εξάρχεια – Μολότοφ κατά αστυνομικών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / INTIME NEWS

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε δύο συλλήψεις

Επίθεση με μολότοφ κατά αστυνομικών εξαπέλυσαν άγνωστοι τα ξημερώματα στην περιοχή των Εξαρχείων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, περίπου στη μία τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη μια ομάδα 20 ατόμων εκτόξευσε 15 μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ, που βρισκόταν στο σημείο.

Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ούτε υλικές φθορές ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 9 προσαγωγές εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ένας 29χρονος και ένας 22χρονος.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube