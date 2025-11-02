Πώς είδε ο ξένος Τύπος το μακελειό στα Βορίζια: Η εκδίκηση, τα καλάζνικοφ και τα σχόλια για τις βεντέτες της Κρήτης

Η τραγωδία στα Βορίζια του Ηρακλείου συγκλόνισε όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Από τα μεγάλα πρακτορεία ειδήσεων μέχρι τις εφημερίδες της Γερμανίας, η είδηση της αιματηρής σύγκρουσης ταξίδεψε γρήγορα, προκαλώντας αίσθηση για το πώς ένα χωριό της Κρήτης μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη.

Το κοινό τους σημείο: η επισήμανση ότι πίσω από τους πυροβολισμούς δεν κρύβεται ένα μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά μια βαθιά ριζωμένη κουλτούρα βεντέτας, με κοινωνικές και πολιτισμικές αποχρώσεις που ξεπερνούν τα σύνορα του νησιού.

Πώς το κατέγραψε το Reuters

Το Reuters μετέδωσε ότι το επεισόδιο στο χωριό Βορίζια της Κρήτης στοίχισε τη ζωή σε έναν 39χρονο άνδρα και μία 56χρονη γυναίκα και εξήγησε ότι η ανταλλαγή πυρών ήταν αποτέλεσμα οικογενειακής βεντέτας.

Σημείωσε ότι η πρώτη ενέργεια ήταν έκρηξη την προηγούμενη νύχτα σε υπό κατασκευή σπίτι.

Το Reuters τονίζει ότι η Κρήτη διαθέτει «ιστορικό με βεντέτες», όπου γη, τιμή και εκδίκηση οδηγούν σε ένοπλες αναμετρήσεις, ενώ υπογραμμίζει την άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. από την Αθήνα για την αποκατάσταση της τάξης.

Τι ανέφερε το Associated Press

Το Associated Press έδωσε έμφαση στην ανθρωποκεντρική διάσταση, περιγράφοντας το περιστατικό ως κλιμάκωση μιας παλιάς διαμάχης για γη και περιουσιακά όρια μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού.

Τόνισε ότι η ελληνική αστυνομία παραμένει σε υψηλή επιφυλακή, ενώ οι τοπικές κοινωνίες ζει με τον φόβο αντίποινων και ενός νέου κύκλου αίματος.

Η προσέγγιση της Washington Post

Η Washington Post σημειώνει ότι το αιματηρό επεισόδιο «σκιάζει την εικόνα ενός από τα πιο δημοφιλή τουριστικά νησιά της Ευρώπης». Στο δημοσίευμά της περιγράφει τα Βορίζια ως «μια ήσυχη ορεινή κοινότητα που ξύπνησε σε σκηνές πολέμου», τονίζοντας πως το περιστατικό αποκαλύπτει μια «παράλληλη πραγματικότητα» στην ελληνική ύπαιθρο, όπου οι παλιές αντιπαλότητες και η παράνομη οπλοκατοχή μπορούν να οδηγήσουν σε αιματοχυσία.

Η εφημερίδα στέκεται ιδιαίτερα στην αντίδραση των αρχών και στη δυσκολία να προληφθούν τέτοια περιστατικά σε απομονωμένες περιοχές.

Τι αναφέρουν τα γερμανικά μέσα

Τα γερμανικά ΜΜΕ περιγράφουν το περιστατικό ως «Blutrache», δηλαδή αιματηρή εκδίκηση μεταξύ δύο φατριών, και μιλούν για «σκηνές πολέμου σε τουριστικό νησί».

Επισημαίνουν ότι στην Κρήτη επιβιώνει ακόμη μια κουλτούρα τιμής και εκδίκησης που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, ενώ η παράνομη οπλοκατοχή παραμένει διαδεδομένη.

Ο τύπος της Γερμανίας τονίζει ότι το γεγονός προκαλεί ανησυχία ως προς την εικόνα της Κρήτης στο εξωτερικό και τη διαχείριση της ασφάλειας στην ελληνική ύπαιθρο.

Η εικόνα που σχηματίζεται

Από το σύνολο των διεθνών ανταποκρίσεων προκύπτει μια κοινή ανάγνωση: το μακελειό στα Βορίζια δεν είναι ένα τυχαίο επεισόδιο, αλλά αποτέλεσμα μίας νοοτροπίας που καθρεφτίζει βαθύτερα κοινωνικά προβλήματα.

Στο σύνολό τους τα ξένα μέσα έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον βαρύτατο οπλισμό των δραστών, με Καλάζνικοφ, κυνηγετικά και πιστόλια 9 χλμ να χρησιμοποιούνται στο αιματηρό επεισόδιο.

Η διεθνής προβολή φέρνει την υπόθεση σε πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου για την ασφάλεια, την κουλτούρα των όπλων και τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας στην πρόληψη νέων τραγωδιών.