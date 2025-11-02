Βορίζια: «Θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί 20» – 2 οικογένειες, 2.000 σφαίρες και οι σοκαριστικές μαρτυρίες

Η Κρήτη μετρά τις πληγές της μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Ένα χωριό που άλλοτε ζούσε με τους ρυθμούς της καθημερινότητας, μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο στόχαστρο και πάνω από 2.000 σφαίρες έσκισαν τον αέρα, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς, τέσσερις τραυματίες και έναν φόβο που δεν λέει να κοπάσει.

Όπως αποκάλυψε το Cretalive.gr, οι ένοπλοι που ανήκαν στις δύο οικογένειες άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ, πιστόλια και κυνηγετικά όπλα, ρίχνοντας δεκάδες πυροβολισμούς «αδιακρίτως και σε κατάσταση αμόκ». Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στο ίδιο μέσο ότι «στα Βορίζια οι νεκροί θα μπορούσαν να είναι 20 και όχι δύο, ανάμεσα σε αυτούς και αστυνομικοί»

«Πυροβολούσαν συνεχώς, δεν τους ένοιαζε ποιον θα πετύχουν – γυναίκες, παιδιά, σπίτια, αυτοκίνητα. Οι σφαίρες έσκιζαν τέντες και περνούσαν μέσα από καφενεία», ανέφεραν αστυνομικοί της περιοχής.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Cretalive περιέγραψαν ότι ένας από τους δράστες ανέβηκε στο τοιχίο αυλής και άδειασε δύο γεμιστήρες προς την πλατεία, όπου υπήρχε συγκεντρωμένος κόσμος.

Παρά το γεγονός ότι οι αρχές γνωρίζουν σε ποια οικογένεια ανήκει ο ένοπλος, «στα Βορίζια τα στόματα παραμένουν κλειστά και κάμερες ασφαλείας δεν υπάρχουν», σχολίασε αστυνομικός, αποτυπώνοντας τις δυσκολίες της προανάκρισης.

Οι αστυνομικοί «στην εμπόλεμη ζώνη»

Από τύχη δεν υπήρξαν επιπλέον θύματα και μεταξύ των αστυνομικών που είχαν μεταβεί στο σημείο για αυτοψία σε σπίτι της οικογένειας Καργάκη.

Όπως αποκάλυψαν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., οι αξιωματικοί της Σήμανσης και της Ασφάλειας Ηρακλείου βρέθηκαν να δέχονται πυρά από άτομο που έφτασε με 4×4 και άρχισε να πυροβολεί προς το σπίτι της αντίπαλης οικογένειας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω από 2.000 σφαίρες έπεσαν μέσα σε λίγα λεπτά, μετατρέποντας το χωριό σε σκηνικό Φαρ Ουέστ.

Ο τρόμος της επόμενης μέρας

Πηγές με γνώση της τοπικής κοινωνίας προειδοποιούν για εκρηκτικό κλίμα και φόβους για συνέχεια. «Αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να συνυπάρξουν πια στο ίδιο χωριό», ανέφερε έμπειρος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στο Cretalive, εξηγώντας πως οι δύο μεγάλες φατρίες των Βοριζίων, παρά τους «σασμούς» και τις κουμπαριές, δεν κατάφεραν ποτέ να σβήσουν τη βεντέτα τους. Το μίσος επιμένει και το αίμα ζητά αίμα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος για την επόμενη μέρα.

Ο ίδιος σημείωσε με ανησυχία ότι «οι νέες γενιές δεν έχουν πια λόγο τιμής όπως οι παλιοί» και ότι η βεντέτα «έχει περάσει στα χέρια ανθρώπων με άλλους κώδικες και νοοτροπία».

Η ΕΛ.ΑΣ. μιλά για «ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιαίτερα σοβαρή», τονίζοντας ότι έχουν περάσει χρόνια από τότε που η Κρήτη βρέθηκε αντιμέτωπη με ανάλογη τραγωδία.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής, με την έκρηξη σε σπίτι μίας από τις δύο οικογένειες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε αστυνομική παρουσία στην περιοχή.

«Η περιοχή δεν έμεινε αφύλακτη ούτε λεπτό», υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου, διαψεύδοντας σχετικές φήμες.

Από την προανάκριση προκύπτει ότι μέλος της μίας οικογένειας επέστρεψε στο χωριό το επόμενο πρωί και άνοιξε πυρ, προκαλώντας την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Το χωριό που «πάγωσε»

Όπως μεταδίδει το Neakriti.gr, τα Βορίζια θυμίζουν νεκρή ζώνη. Οι δρόμοι είναι άδειοι, οι κάτοικοι κλεισμένοι στα σπίτια τους και ο θρήνος της αδελφής του 39χρονου θύματος ακούγεται περιοδικά στην πλαγιά του χωριού.

Η αστυνομία έχει παρατάξει ισχυρές δυνάμεις γύρω από τα σπίτια των δύο οικογενειών, ενώ το σημείο της αιματηρής συμπλοκής παραμένει αποκλεισμένο.

Στην Κρήτη βρίσκονται ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ., ανάμεσά τους ο Αρχηγός, ο Υπαρχηγός και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών – το λεγόμενο «ελληνικό FBI» – με αποστολή να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση και να αποτρέψουν νέα αιματοχυσία.

Η αστυνομία μιλά για επιχείρηση «υψηλής επικινδυνότητας», ενώ στο χωριό, πίσω από τα κατεβασμένα ρολά και τα κλειστά παράθυρα, ο φόβος έχει πάρει τη θέση των πυροβολισμών — και όλοι γνωρίζουν ότι η επόμενη λάθος κίνηση μπορεί να ξαναφέρει το αίμα στους δρόμους.