Στον εισαγγελέα η δικογραφία για το μακελειό στα Βορίζια – «Κανείς υπεράνω του νόμου» διαμηνύει η αστυνομία

Στον εισαγγελέα Ηρακλείου παραδίδεται σήμερα η δικογραφία για το μακελειό στα Βορίζια, καθώς οι αστυνομικές αρχές ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση της έρευνας για το αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε το νησί.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η διαδικασία προχωρά με ταχύ ρυθμό, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη ώστε να εντοπιστούν όλοι όσοι συμμετείχαν στη συμπλοκή.

«Η δικογραφία θα παραδοθεί σήμερα στον εισαγγελέα, ωστόσο οι αστυνομικές έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να βρεθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι οι εμπλεκόμενοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φρουρούμενοι δύο τραυματίες

Δύο από τους τέσσερις τραυματίες της αιματηρής σύγκρουσης νοσηλεύονται φρουρούμενοι στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, καθώς εξετάζεται η εμπλοκή τους στο ένοπλο επεισόδιο.

Οι αστυνομικοί έχουν λάβει δεκάδες καταθέσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη εντοπιστεί ευρήματα.

Ευρεία σύσκεψη και ενισχυμένες δυνάμεις

Αργά το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Ηράκλειο, υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, που έφτασε στην Κρήτη με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο διευθυντής της ΔΑΟΕ και οι επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.

Παράλληλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν τόσο στα Βορίζια όσο και στα δύο νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες, με την ΕΛ.ΑΣ. να επιτηρεί διακριτικά αλλά στενά την περιοχή.

Φως σε κάθε πτυχή

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση, τόσο από την Κρήτη όσο και από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, είναι ιδιαίτερα έμπειροι και αποφασισμένοι να ρίξουν φως σε κάθε πτυχή.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι στόχος της ΕΛ.ΑΣ. είναι να αποκατασταθεί πλήρως το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή.

Το χωριό σε καθεστώς φόβου

Ένα 24ωρο μετά το αιματοκύλισμα, τα Βορίζια παραμένουν σε καθεστώς έντονης ανησυχίας και φόβου, με αρκετούς κατοίκους να έχουν απομακρυνθεί προσωρινά από το χωριό.

Η ΕΛ.ΑΣ. επιδιώκει να αποτρέψει κάθε νέο επεισόδιο, ενώ η κοινωνία της Κρήτης παρακολουθεί με αγωνία μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ