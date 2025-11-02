Αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου: Πότε παραδίδονται τα τελευταία χιλιόμετρα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ανοίξει συζητήσεις για την υλοποίηση του τμήματος Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα που θεωρείται σημαντικό για την ολοκλήρωση του έργου.

Στο τελευταίο αυτό τμήμα από το τέλος της Περιμετρικής Πατρών στο Μιντιλόγλι μέχρι τα Καμίνια- το ποσοστό ασφαλτόστρωσης ξεπερνά το 50%, ενώ είναι υπό κατασκευή:

δύο κόμβοι, στο Μιντιλόγλι και τη ΒΙ.ΠΕ.

μία Κάτω Διάβαση στα Βραχναίικα

δύο μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα

τα κτίρια διοίκησης και διοδίων στα Καμίνια.

Προχωρά παράλληλα η κατασκευή στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2026. Οι συνδετήριες οδοί Αμαλιάδας και Κυλλήνης αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Έτσι ο στόχος που έχει τεθεί, αν δεν υπάρξει κάτι απρόοπτο, είναι τα εγκαίνια και των τελευταίων χιλιομέτρων να γίνουν στις 30 Νοεμβρίου και να παραδοθεί το τμήμα του δρόμου που συνδέει τις πρωτεύουσες της Αχαΐας και της Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πλέον αναζητά τρόπους για την υλοποίηση του τμήματος Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα που θεωρείται σημαντικό για την ολοκλήρωση του έργου.

Η σημασία του έργου

Η δημιουργία της Ολυμπίας Οδού, εκτός από τα προφανή οφέλη για τις γύρω περιοχές, έχει συμβάλλει καταλυτικά στη μείωση των ατυχημάτων σε ένα δρόμο «καρμανιόλα».

Συγκεκριμένα, η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας μείωσε κατακόρυφα τον αριθμό των ατυχημάτων συνολικά, μηδένισε τα θανατηφόρα ατυχήματα, προσφέροντας ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης για τους οδηγούς και τους επιβάτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα περίπου 11 συμβάντα την ημέρα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες οδικής ασφάλειας, τα μισά αφορούν ακινητοποιημένα οχήματα.

Τους τρεις πρώτους μήνες κυκλοφορίας της Πατρών-Πύργου μεγάλη κινητικότητα παρουσίασε ο ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμής (μέσω του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS).

Η Πατρών -Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα, δηλαδή λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και Αυτόματα Μηχανήματα Πληρωμής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 1/3 των οδηγών επιλέγει την πληρωμή με πομποδέκτη και οι υπόλοιποι τα αυτόματα μηχανήματα, στα οποία οι μισοί πληρώνουν με κάρτα (χρεωστική/ πιστωτική) ή κινητό και οι άλλοι μισοί με κέρματα.

