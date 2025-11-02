Μακελειό στα Βορίζια: Η αλυσίδα των γεγονότων που έφεραν την τραγωδία – Τι εξετάζει τώρα η αστυνομία

Μια υπό κατασκευή κατοικία στα Βορίζια Ηρακλείου έγινε η αφετηρία ενός από τα πιο αιματηρά επεισόδια των τελευταίων ετών στην Κρήτη.

Ήταν λίγο πριν από τις 22.30 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ισχυρή έκρηξη συγκγλόνισε το χωριό. Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο σπιτιού που ανήκε σε μέλος οικογένειας η οποία βρισκόταν σε μακροχρόνια διαμάχη με τους Καργάκηδες.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές, αναστάτωσε τους κατοίκους και σήμανε συναγερμό στην Αστυνομία, που έστησε περιπολίες όλη τη νύχτα. Το επόμενο πρωί, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έφτασε στο σημείο για αυτοψία.

Λίγη ώρα αργότερα, ενώ οι αστυνομικοί βρίσκονταν ακόμη εκεί, ακούστηκαν πυροβολισμοί από την είσοδο του χωριού. Μέσα σε λεπτά, η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Στους παλαιότερους ξύπνησαν μνήμες από τη βεντέτα του 1955.

Από την ένταση στο αίμα

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, γύρω στις 10.30 το πρωί του Σαββάτου, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης οδηγεί προς το χωριό, όπου συναντά μέλη της αντίπαλης οικογένειας, εξαγριωμένα μετά την έκρηξη.

Δεν αργεί να αρχίσει η ανταλλαγή πυρών. Και είναι σφοδρή. Χρησιμοποιούνται κυνηγετικά και πιστόλια 9 χιλιοστών. Ο 39χρονος πέφτει νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, «γαζωμένο» από σφαίρες.

Από την άλλη πλευρά τραυματίζονται δύο άνδρες, ενώ μια 56χρονη γυναίκα χάνει τη ζωή της – πιθανότατα από ανακοπή που προκάλεσε ο τρόμος. Τραυματίζονται ακόμη η αδελφή της και μια 26χρονη συγγενής.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με τους πυροβολισμούς να ακούγονται από άκρη σε άκρη του χωριού. «Ήταν σαν ριπές πολέμου», λένε κάτοικοι.

Η έρευνα και οι πρώτες μαρτυρίες

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ερευνούν πλέον κάθε λεπτομέρεια. Το τοπίο σχετικά με το ποιος άνοιξε πρώτος πυρ παραμένει θολό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι την αρχή έκανε ο 39χρονος, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, αφού θεωρείται πιθανή η εμπλοκή τους στην ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και αποθήκες, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.

Η αστυνομία εξετάζει εάν η έκρηξη της προηγούμενης νύχτας αποτέλεσε την «σπίθα» που πυροδότησε την ένοπλη σύγκρουση, ή αν υπήρχε προσχεδιασμένο πλάνο εκδίκησης.

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, υπό το βάρος της τραγωδίας, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο διευθυντής της ΔΑΟΕ και οι επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων.

Αντικείμενο: η αποτίμηση της κατάστασης και ο σχεδιασμός των επόμενων κινήσεων. Το μήνυμα είναι σαφές — καμία ανοχή, πλήρης επιτήρηση, πρόληψη νέων επεισοδίων.

Από χθες στην περιοχή παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και έχει εγκατασταθεί μονάδα της ΕΚΑΜ από την Αθήνα, ενώ ολόκληρη η Κρήτη βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής.

Από τους αρμόδιους αξιωματικούς συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και η συλλογή στοιχείων προκειμένου να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες διαμάχης και της συμπλοκής, αλλά και της έκρηξης που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Ένας τόπος σε σοκ – Φόβοι για συνέχεια

Το μακελειό στα Βορίζια δεν ήταν ακριβώς κεραυνός εν αιθρία. Δύο οικογένειες ζούσαν για χρόνια κάτω από την ίδια σκιά: προστριβές, κατηγορίες, παλιές πληγές που ποτέ δεν επουλώθηκαν. Η έκρηξη στην οικοδομή ήταν απλώς η αφορμή.

Η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να αποτρέψει ένα νέο ξέσπασμα βίας, σε μια περιοχή που μετρά δύο νεκρούς, τέσσερις τραυματίες και μια βαθιά πληγή που δύσκολα θα κλείσει.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Cretalive, Νέα Κρήτη