Νεκρός ο άνδρας που είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία Καραιβάζ

Νεκρός βρέθηκε σε ξενοδοχείο της Αράχωβας, άνδρας που είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία Καραϊβάζ. Πρόκειται για τον 42χρονο Γιάννη Λάλα, που έχει απασχολήσει τις αρχές για σχέσεις με την Greek Mafia.

Κοντά στο ξενοδοχείο, εντοπίστηκε και ένα καμμένο αυτοκίνητο που φαίνεται να συνδέεται με την υπόθεση.

Ο Λάλας, που είχε συλληφθεί μαζί με τον αδερφό του τον Απρίλιο του 2023 είχε κριθεί αθώος, λόγω αμφιβολιών, για τον φόνο του δημοσιογράφου.

Επίσης είχε κατηγορηθεί και για τη δολοφονία του πυγμάχου Χάρη Κοντογεώργη.

Τον περασμένο Απρίλιο, άγνωστοι γάζωσαν με καλάσνικοφ την Mercedes που οδηγούσε, στα Άνω Λιόσια, αλλά γλύτωσε καθώς το αμάξι ήταν θωρακισμένο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κλιμάκια της αστυνομίας, προκειμένου να ερευνήσουν την υπόθεση και να συγκεντρώσουν στοιχεία.