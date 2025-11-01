Logo Image

Δήμος Φαιστού: Μετά το μακελειό στα Βορίζια, κλείνει τα σχολεία για προληπτικούς λόγους

Η απόφαση ελήφθη για την προστασία της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού

Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, Μετά τη βεντέτα στα Βορίζια, ο δήμος Φαιστού αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της περιοχής για προληπτικούς λόγος.

Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά είναι:

  • Νηπιαγωγείο Βοριζίων
  • Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων
  • Δημοτικό Σχολείο Ζαρού
  • Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για την προστασία της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

