Δήμος Φαιστού: Μετά το μακελειό στα Βορίζια, κλείνει τα σχολεία για προληπτικούς λόγους

Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, Μετά τη βεντέτα στα Βορίζια, ο δήμος Φαιστού αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της περιοχής για προληπτικούς λόγος.

Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά είναι:

Νηπιαγωγείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για την προστασία της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.