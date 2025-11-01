Κοτύωρα: Οι πρώτες επίσημες διώξεις και ο «καυτός» πολιτικά Νοέμβριος του 1920

Αρχικά το Τουρκικό Εθνικό Κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία από τους Τούρκους στα Κοτύωρα. Το χλεύασαν μάλιστα, όταν έμαθαν την εχθρική στάση που πήρε απέναντί του η Νομαρχία της Τραπεζούντας. Ωστόσο ήδη από τις αρχές του 1920, στα Κοτύωρα εγκαταστάθηκε Επίτροπος του Κεμαλικού Κινήματος για προπαγάνδα κάποιος ταγματάρχης ονόματι Μουσταφάμπεης.

Η παρουσία του λίγους συγκίνησε. Οι πολλοί αδιαφόρησαν. Εξάλλου οι περισσότεροι έβλεπαν με δυσπιστία το κίνημα. Μιλούσαν για νέα εμφάνιση των Νεότουρκων, για νέες καταστροφικές απόπειρες, νέα εκμετάλλευση της ευπιστίας του τουρκικού λαού. Όμως σιγά-σιγά το κλίμα μεταστράφηκε. Το κίνημα άρχισε να πείθει.

Οι μήνες πέρασαν και όλα έδειχναν τις ξεκάθαρες προθέσεις των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων. Το φθινόπωρο του 1920 προμηνυόταν… σκοτεινό. Τότε άρχισαν οι πρώτες επίσημες διώξεις!