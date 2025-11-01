Υπό «πολιορκία» τα Βορίζια μετά τη φονική βεντέτα: Σπίτια ερμητικά κλειστά, έρευνες και φόβος για νέο κύκλο αίματος

Οι δρόμοι άδειοι, τα φώτα χαμηλωμένα, ο φόβος διάχυτος. Το αίμα στα Βορίζια από τη φονική σύγκρουση του Σαββάτου δεν έχει ακόμη στεγνώσει, και η σιωπή έχει καλύψει τα πάντα – τα σπίτια, τις αυλές, ακόμη και τα βλέμματα των ανθρώπων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή μέσα και γύρω από το χωριό, καθώς το ενδεχόμενο νέου κύκλου βίας δεν έχει αποκλειστεί.

Ενισχύσεις από την Αθήνα και έρευνες σε 24ωρη βάση

Η αγριότητα του περιστατικού κινητοποίησε αμέσως την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην Κρήτη μετέβησαν εκτάκτως ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτρης Μάλλιος, ο Υπαρχηγός, η εκπρόσωπος Τύπου Κωνσταντία Δημογλίδου, καθώς και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών – της υπηρεσίας που θεωρείται το «ελληνικό FBI».

Μαζί τους έφτασαν στελέχη της ΕΚΑΜ, που έχουν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία της Μεσαράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων, έχουν ανακληθεί άδειες και ρεπό αστυνομικών, ενώ οι έρευνες διεξάγονται σε 24ωρη βάση σε όλη την ευρύτερη περιοχή, ακόμη και σε ορεινά χωριά, προκειμένου να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι που παραμένουν ασύλληπτοι.

Η Σήμανση, τα όπλα και οι τραυματίες

Στο σημείο του μακελειού, κλιμάκιο της Σήμανσης έχει περισυλλέξει δεκάδες κάλυκες από καλάσνικοφ και πιστόλια, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ανταλλαγή πυρών μεγάλης διάρκειας.

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης φέρεται να πρόλαβε να ανταποδώσει τα πυρά πριν πέσει νεκρός, ενώ η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, που είχε ταξιδέψει από τα Χανιά για μνημόσυνο, ενδέχεται να υπέστη ανακοπή – κάτι που θα αποσαφηνιστεί από την ιατροδικαστική εξέταση.

Δύο από τους τέσσερις τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, παραμένουν φρουρούμενοι, καθώς η αστυνομία εξετάζει πιθανή εμπλοκή τους στη φονική συμπλοκή. Οι γιατροί αναφέρουν ότι βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Στο χωριό ο φόβος δεν υποχωρεί

Η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων είναι συνεχής. Περιπολίες πραγματοποιούνται διαρκώς στις δύο γειτονιές των Βοριζίων, ενώ το χωριό εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.

Κάτοικοι περιγράφουν σκηνές που θυμίζουν άλλες εποχές, με τη σιωπή να έχει απλωθεί παντού και τις οικογένειες να κλείνονται στα σπίτια τους. Όλοι φοβούνται ότι μπορεί να ανοίξει νέος κύκλος αίματος.

Κλειστά σχολεία και αναστολή κινητοποιήσεων

Για λόγους ασφαλείας, ο Δήμος Φαιστού αποφάσισε να κρατήσει κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα σχολεία της περιοχής: το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό των Βοριζίων, καθώς και το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Ζαρού.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου και του Λασιθίου ανακοίνωσαν την αναστολή των κινητοποιήσεών τους, ως ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Σκηνές τραγωδίας

Η Κρήτη θρηνεί για τα δύο θύματα – τον 39χρονο πατέρα πέντε παιδιών και την 56χρονη γυναίκα – ενώ οι αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν την αναζωπύρωση ενός μίσους που κρατά δεκαετίες.

Το Σάββατο, η οικογένεια του Καργάκη βάπτισε τα 3 μικρότερα αβάπτιστα παιδιά του, ώστε να μπορέσουν να παραστούν στην κηδεία του. Άκρως συγκλονιστικό και το μοιρολόι της συζύγου.

Ένα συμβολικό, σπαρακτικό μυστήριο μέσα στην τραγωδία ενός τόπου που προσπαθεί να γιατρέψει πληγές που ανοίγουν ξανά – με αίμα.

Η βεντέτα του 1955

Δεν είναι η πρώτη φορά που μία βεντέτα βυθίζει το χωριό στο πένθος. Ήταν 27 Αυγούστου 1955, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου, όταν ένα γλέντι στο χωριό είχε μετατραπεί σε τραγωδία.

Το έγκλημα, σύμφωνα με τα αρχεία και τη «Μηχανή του Χρόνου», πυροδοτήθηκε από μια φαινομενικά ασήμαντη διαφωνία. Άλλοι θα πουν πως αφορμή ήταν η υλοτομία σε δημόσιο δάσος, άλλοι ότι το θύμα δεν ανταπέδωσε έναν χαιρετισμό. Η επικρατέστερη εκδοχή θέλει το έγκλημα να ξεκίνησε από ζήλια επαγγελματική: το θύμα απέτρεπε τους πελάτες να πάνε στο καφενείο του δράστη.

Σήμερα, τα Βορίζια ξαναζούν τις πιο σκοτεινές τους μέρες.