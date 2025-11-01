Logo Image

«Φανούρη μου κατέβα!» – Η συγκλονιστική κραυγή της συζύγου του 39χρονου που σκοτώθηκε στα Βορίζια

«Φανούρη μου κατέβα!» – Η συγκλονιστική κραυγή της συζύγου του 39χρονου που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Μεταξύ των θυμάτων ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας ανήλικων παιδιών

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου το πρωί του Σαββάτου δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί και ακόμη 4 τραυματίστηκαν σοβαρά σε σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών.

Μεταξύ των θυμάτων ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας 5 ανήλικων παιδιών. Το μοιρολόι της συζύγου του συγκλονίζει.

Η οικογένεια του 39χρονου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, αποφάσισε να βαπτίσει τα 3 αβάπτιστα παιδιά του σήμερα, προκειμένου να μπορέσουν να τελέσουν την κηδεία του, αύριο, Κυριακή. 

Μαζί με τον 39χρονο, έχασε τη ζωή της και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν στη φονική σύγκρουση που άνοιξε ξανά πληγές και φόβους για νέο κύκλο αίματος.

Η αιματοχυσία ήταν αποτέλεσμα βεντέτας ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Αρχικά, μήλο της έριδος ήταν μερικά βοσκοτόπια. Ύστερα, ένα σπίτι που χτίστηκε «σε λάθος σημείο». Οι δύο οικογένειες είχαν διαφορές που σιγόβραζαν χρόνια.

