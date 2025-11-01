Βορίζια: Η κατάσταση των 4 τραυματιών που νοσηλεύονται μετά τη φονική συμπλοκή

Τέσσερις άνθρωποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, μετά τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια που βύθισε στο πένθος την Κρήτη.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, τρεις τραυματίες νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ένας στο Βενιζέλειο, όλοι εκτός κινδύνου, αλλά υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Όπως μεταδίδει το «Νέα Κρήτη»

Μία 52χρονη γυναίκα φέρει τραύμα στο αριστερό χέρι.

Ένας 31χρονος και ένας 23χρονος έχουν τραυματιστεί στα πόδια από πυροβολισμούς.

Μία 26χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο, επίσης εκτός κινδύνου.

Η αστυνομική παρουσία γύρω από τα νοσοκομεία είναι διακριτική αλλά συνεχής, καθώς οι αρχές θέλουν να αποτρέψουν οποιαδήποτε αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ των οικογενειών.

Η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. και τα πρώτα ευρήματα

Η ένταση και η αγριότητα του περιστατικού κινητοποίησαν αμέσως την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Στην Κρήτη έφτασαν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της Αστυνομίας, η εκπρόσωπος Τύπου Κωνσταντία Δημογλίδου και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών – γνωστής και ως “ελληνικό FBI” – για να συντονίσουν τις έρευνες.

Η Σήμανση έχει περισυλλέξει δεκάδες κάλυκες από διάφορα όπλα, ανάμεσά τους καλάσνικοφ και πιστόλια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 39χρονος άνδρας πρόλαβε να ανταποδώσει τα πυρά πριν πέσει νεκρός.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η 56χρονη γυναίκα καταγόταν από τα Χανιά και είχε ταξιδέψει στο χωριό για να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της. Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή ανακοπή, κάτι που θα επιβεβαιωθεί από την ιατροδικαστική εξέταση.

Έρευνες υπό τον φόβο νέου κύκλου βίας

Τα ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να παραμείνουν στο νησί, αναλαμβάνοντας προσωπικά τον έλεγχο της έρευνας. Οι τοπικές αρχές επιχειρούν να καθησυχάσουν την τοπική κοινωνία, καθώς ο φόβος νέων επεισοδίων παραμένει έντονος.

Η αστυνομία συνεχίζει τις ανακρίσεις και τις βαλλιστικές εξετάσεις, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσει τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου και να αποτρέψει την αναζωπύρωση μιας βεντέτας που ήδη κόστισε δύο ζωές.