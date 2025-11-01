Μακελειό στα Βορίζια: Βάπτισαν τα παιδιά για να κηδέψουν τον πατέρα

Αίμα, σιωπή και οδύνη στα Βορίζια Ηρακλείου, εκεί όπου ο πόνος βαραίνει τα πάντα — τα σπίτια, τους δρόμους, τις ψυχές των ανθρώπων μετά το μακελειό με τους 2 νεκρούς και 4 τραυματίες.

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ένα από τα δύο θύματα της αιματηρής συμπλοκής που πάγωσε όλη την Ελλάδα, αφήνει πίσω του 5 παιδιά.

Σήμερα, σύμφωνα με το «Νέα Κρήτη» μέσα σε ένα φορτισμένο κλίμα, η οικογένειά του βάπτισε τα μικρότερα αβάπιστα παιδιά του, ώστε να μπορέσουν αύριο, Κυριακή, να παραστούν στην κηδεία του — ένα μυστήριο μέσα στο μυστήριο της ζωής και του θανάτου.

Το χωριό εξακολουθεί να θυμίζει σκηνικό αρχαίας τραγωδίας. Τα όσα συνέβησαν το πρωί του Σαββάτου, όταν ο τόπος μετατράπηκε για ώρες σε εμπόλεμη ζώνη, έχουν χαράξει ανεξίτηλο σημάδι.

Μαζί με τον 39χρονο, έχασε τη ζωή της και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν στη φονική σύγκρουση που άνοιξε ξανά πληγές και φόβους για νέα βεντέτα.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η αιματοχυσία ήταν αποτέλεσμα βεντέτας ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Αρχικά, μήλο της έριδος ήταν μερικά βοσκοτόπια. Ύστερα, ένα σπίτι που χτίστηκε «σε λάθος σημείο». Οι δύο οικογένειες είχαν διαφορές που σιγόβραζαν χρόνια.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, το μίσος είχε ήδη δείξει τα δόντια του: στην πλατεία του χωριού, σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών, με μικροτραυματισμούς και ένταση που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε νέα τραγωδία. Το περιστατικό, ωστόσο, «θάφτηκε». Δεν έφτασε ποτέ στα αυτιά της Αστυνομίας.

Ακολούθησε το παραδοσιακό τελετουργικό του «σασμού» – μια προσπάθεια ειρήνευσης με συντεκνιά: τη βάφτιση ενός παιδιού της μιας οικογένειας από νονό της άλλης. Για λίγο, φάνηκε πως η φωτιά έσβησε. Μα κάτω από την επιφάνεια, η βεντέτα δεν είχε τελειώσει ποτέ.

Η νέα σπίθα ήρθε από ένα οικόπεδο. Ένας 26χρονος από τη μία οικογένεια αγόρασε γη και άρχισε να χτίζει το σπίτι του. Η άλλη πλευρά θεώρησε πως η περιοχή «της ανήκει» — ανεξάρτητα από τίτλους και χαρτιά. Οι αντεγκλήσεις δεν απέδωσαν, ούτε και οι προσπάθειες να σταματήσει η οικοδομή.

Ώσπου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, άγνωστοι τοποθέτησαν βόμβα στην είσοδο του νεόδμητου σπιτιού, προκαλώντας μεγάλες ζημιές. Ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά.