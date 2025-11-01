Μακελειό στα Βορίζια: Η πολύνεκρη βεντέτα του ’55 και πώς φτάσαμε στη νέα αιματοχυσία

Στον απόηχο του νέου μακελειού που συγκλονίζει την Κρήτη, η ιστορία δείχνει να επαναλαμβάνεται στα Βορίζια Ηρακλείου.

Ήταν 27 Αυγούστου 1955, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου, όταν ένα γλέντι στο χωριό είχε μετατραπεί σε τραγωδία. Ο δασοφύλακας της περιοχής, που διασκέδαζε με συγχωριανούς σε κεντρικό καφενείο, έπεσε νεκρός από το χέρι ενός άλλου κατοίκου. «Του ‘κοψε το λαρύγγι», θα πουν αργότερα οι μάρτυρες.

Το έγκλημα, σύμφωνα με τα αρχεία και τη «Μηχανή του Χρόνου», πυροδοτήθηκε από μια φαινομενικά ασήμαντη διαφωνία. Άλλοι θα πουν πως αφορμή ήταν η υλοτομία σε δημόσιο δάσος, άλλοι ότι το θύμα δεν ανταπέδωσε έναν χαιρετισμό.

Η επικρατέστερη εκδοχή θέλει το έγκλημα να ξεκινά από ζήλια επαγγελματική: το θύμα απέτρεπε τους πελάτες να πάνε στο καφενείο του δράστη.

Σε λίγα λεπτά, η γιορτή έγινε ματωμένο πανηγύρι και τα Βορίζια βρέθηκαν στο επίκεντρο του πανελλήνιου Τύπου. Ένα χωριό μαυροφορεμένο, εγκλωβισμένο στον φαύλο κύκλο της εκδίκησης.



Από το 1955 στο 2025 – μια νέα φωτιά ανάβει

Εβδομήντα χρόνια μετά, το ίδιο χωριό ξαναζεί τον εφιάλτη.

Η νέα βεντέτα που έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, δεν ξεκίνησε από το πουθενά· ήταν η κορύφωση μιας μακράς αντιπαλότητας ανάμεσα σε δύο οικογένειες.

Όπως αναφέρει το Cretalive, τα προβλήματα ξεκινούσαν από παλιές κτηματικές διαφορές και «σύνορα» που κανείς δεν αναγνώριζε ως οριστικά. Για χρόνια, οι δύο πλευρές ζούσαν σε εύθραυστη ισορροπία – ώσπου ήρθε η σπίθα.

Πριν από έναν χρόνο, ένα ένοπλο επεισόδιο σε κοινωνική συνάθροιση είχε προειδοποιήσει ότι η ένταση υποβόσκει. Ακολούθησαν καταγγελίες, αντιπαραθέσεις, ακόμη και «γαζώματα» σπιτιών, χωρίς ποτέ να ανοίξουν στόματα.

Στην Κρήτη, ο «νόμος της σιωπής» παραμένει ισχυρός.

Η θρυαλλίδα: ένα σπίτι «στη λάθος πλευρά»

Η οριστική ρήξη ήρθε, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, όταν μέλος της μιας οικογένειας αγόρασε οικόπεδο κοντά στη «γειτονιά» της άλλης.

Οι εργασίες για την οικοδομή φαίνεται πως προκάλεσαν οργή – είτε επειδή η μια πλευρά θεώρησε ότι «εισβάλλουν στο έδαφός της», είτε επειδή υπήρχε ενδιαφέρον και από τους ίδιους για το ακίνητο.

Η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίσμα ήταν το σημείο χωρίς επιστροφή. Η οικογένεια άφησε υπόνοιες πως πίσω από την έκρηξη κρύβεται η άλλη πλευρά. Και τότε, μέσα σε λίγες ώρες, η ένταση μετατράπηκε σε μακελειό.

Δύο άνθρωποι νεκροί, ένα χωριό βουτηγμένο στο αίμα – και η αστυνομία να προσπαθεί να αποτρέψει νέα αντίποινα.

Σήμερα, τα Βορίζια ξαναζούν τις πιο σκοτεινές τους μέρες. Οι παλιοί θυμούνται το 1955 και ψιθυρίζουν πως «το αίμα δεν ξεπλένεται εύκολα». Οι νέοι, που μεγάλωσαν ακούγοντας ιστορίες για εκείνο το γλέντι που έγινε φονικό, βλέπουν τώρα τη δική τους γενιά να βυθίζεται στην ίδια «κατάρα».

Και κάπως έτσι, το μικρό χωριό των 300 κατοίκων στέκεται ξανά απέναντι στο ίδιο ερώτημα:

πότε τελειώνει μια βεντέτα στην Κρήτη;