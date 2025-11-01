Μακελειο στα Βορίζια: Ο «σασμός» που δεν σταμάτησε την βεντέτα και η αρχή του κακού

Αρχικά, μήλο της έριδος ήταν κάποια βοσκοτόπια. Ακολούθησε η η ανέγερση ενός σπιτιού σε «λάθος» σημείο. Οι δύο οικογένειες που εμπλέκονται στο μακελειό στα Βορίζια, είχαν διαφορές εδώ και χρόνια.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, είχε ξαναγίνει ανταλλαγή πυροβολισμών στην πλατεία του χωριού, όπου σημειώθηκαν και μικροτραυματισμοί. Το κακό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κρύφτηκε. Το συμβάν, δεν έφτασε στα αυτιά της αστυνομίας. Ακολούθησε το κρητικό «τελετουργικό» για την λήξη της βεντέτας, ο περιβόητος «σασμός», με μια συντεκνιά, δηλαδή με τη βάφτιση ενός παιδιού της μίας οικογένειας με νονό άτομο από την άλλη.

Παρόλα αυτά, η βεντέτα σιγόβραζε, με αποτέλεσμα το σημερινό αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς και τους 14 τραυματίες.

Το σπίτι που αναζωπύρωσε την φωτιά

Το τελευταίο επεισόδιο της τραγωδίας ξεκίνησε να γράφεται όταν ένας 26χρονος άντρας από την μία οικογένεια αγόρασε ένα οικόπεδο και έχτιζε το σπίτι του σε μια περιοχή που η άλλη οικογένεια θεωρούσε δική της, ανεξάρτητα από τους τίτλους ιδιοκτησίας.

Οι αντεγκλίσεις δεν απέδωσαν, ούτε και η προσπάθεια της δεύτερης οικογένειας να πείσουν την αντίπαλη πλευρά να σταματήσουν την ανοικοδόμηση, που συνεχιζόταν κανονικά.

Αυτή η εξέλιξη ήταν που όπλισε το χέρι τους με μια βόμβα που τοποθέτησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην είσοδο του νεόδμητου σπιτιού, προκαλώντας του σοβαρές ζημιές.

Το κακό δεν άργησε να γίνει. Το πρωί του Σαββάτου άρχισαν τα αντίποινα, με αποτέλεσμα την ομοβροντία πυροβολισμών με καλάσνικοφ που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, την αδερφή του 26χρονου, η οποία τραυματίστηκε μεν αλλά φέρεται να έπαθε ανακοπή και έναν άντρα περίπου 39 χρονών από την άλλη οικογένεια.

Στον τραγικό απολογισμό είναι 14 τραυματίες, οι δύο εκ των οποίων είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, ενώ έξι από τους 14 δεν σχετίζονται με τις δύο οικογένειες.