Μακελειό στα Βορίζια: Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας – «Έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά, για 10 πόντους γλίτωσα από σφαίρα»

Το πολεμικό σκηνικό που επικράτησε στα Βορίζια Ηρακλείου αλλά και τις στιγμές τρόμου που βίωσε όταν βρέθηκε εν μέσω της ανταλλαγής πυρών περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού.

«Εγώ πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά» δήλωσε στο ΚΡΗΤΗ ΤV ο αυτόπτης μάρτυρας, που περνούσε τυχαία από την περιοχή.

«Καμία δεκαριά ήταν μπροστά μου και πέρναγε ένα μαύρο αγροτικό και έριχναν και από τη μία πλευρά και από την άλλη» πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι τουλάχιστον 5-6 σφαίρες καρφώθηκαν στο αυτοκίνητό του.

«Ειδοποίησα την Αστυνομία. Το μόνο που μου είπαν ήταν να πάω σπίτι για να μην κινδυνεύσω. Εγώ είμαι περαστικός, ούτε σπίτι έχω εδώ, ούτε τίποτε. Το αυτοκίνητό μου είναι σακατεμένο και προσπαθώ να φυγω από εδώ γιατί ανα πάσα στιγμή κινδυνεύουμε» ανέφερε.

«Ήταν στημένη η δουλειά από ό,τι κατάλαβα» συνέχισε, ενώ περιέγραψε και τις σκηνές που είδε με θύματα πεσμένα στο έδαφος. «Είδα ένα φορτηγάκι, ένα-δυο-τρία άτομα ήταν ξάπλα κάτω στον δρόμο. Μια γυναίκα πρόσεξα και έναν άντρα».

Μάλιστα όπως είπε, για 10 πόντους ο ίδιος γλίτωσε από μια σφαίρα.