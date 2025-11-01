Logo Image

Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 72χρονος προπονητής βόλεϊ που συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος 16χρόνης

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΑΣ ερευνά εάν υπάρχουν και άλλα ανήλικα θύματα, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία

Προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες ζήτησε και πήρε από τον ανακριτή ο 72χρονος, ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος μιας 16χρονης μαθητριας από το Λαύριο.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης με αφορμή καταγγελία του ανήλικου κοριτσιού.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 72χρονος παράγοντας και προπονητης βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο είχε γνωριστεί με την 16χρόνη τον Νοέμβριο του 2024

Αρχικά επικοινωνούσε μαζί της λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων, αλλά στη συνέχεια – σύμφωνα με την ανήλικη – την παρενοχλούσε σεξουαλικά για μήνες. Η ανήλικη επικοινώνησε με το Χαμόγελο του Παιδιού, κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη.

Η ΕΛΑΣ ερευνά εάν υπάρχουν και άλλα ανήλικα θύματα, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

