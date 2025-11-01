Logo Image

Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Πληροφορίες για 3 νεκρούς και 15 τραυματίες από πυροβολισμούς

Αιματοκύλισμα σημειώθηκε στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού.

Οι αρχές βρίσκονται επί ποδός μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε συνέχεια χθεσινού περιστατικού με έκρηξη βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι του χωριού.

Οι πληροφορίες είναι ακόμη συγκεχυμένες. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ τρία άτομα φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους και ακόμη 15 έχουν τραυματιστεί.

Κατά την ίδια πηγή, άγνωστοι μετέβησαν στο χωριό και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες νεκρή είναι μία γυναίκα, ένας νεαρός και ένα ακόμη άτομο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει επί τόπου.

