Φωταγώγηση της Βουλής των Ελλήνων για τον Ευρωπαϊκό Μήνα Ευαισθητοποίησης για τη Δυσλεξία

Με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα Ευαισθητοποίησης για τη Δυσλεξία, όπως έχει καθιερωθεί ο Οκτώβριος, η Βουλή των Ελλήνων φωταγώγησε απόψε την πρόσοψη του κτιρίου της.

Η συμβολική αυτή κίνηση εκπέμπει ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, ελπίδας και συμπερίληψης προς κάθε παιδί και κάθε πολίτη.

Το Κοινοβούλιο φωτίστηκε με το χρώμα μπλε-τιρκουάζ, το διεθνές σύμβολο ευαισθητοποίησης για τη δυσλεξία. Η φωταγώγηση υλοποιήθηκε σε σύμπραξη με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δυσλεξίας και Διάσπασης Προσοχής, ο οποίος, μέσω επίσημων στοιχείων, αναδεικνύει την αναγκαιότητα της ενημέρωσης καθώς ένα στα δέκα παιδιά εμφανίζει δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες.

Ο Σύλλογος ωστόσο τονίζει τη θετική πλευρά, με το σύνθημα: «Η δυσλεξία είναι θείο δώρο», υπογραμμίζοντας ότι συχνά, συνοδεύεται από ιδιαίτερες ικανότητες, υψηλή δημιουργικότητα και δυναμισμό που χρήζουν αναγνώρισης και ενθάρρυνσης από την Πολιτεία και την κοινωνία, μόνον όμως όταν γνωρίζουμε την ύπαρξή της και την αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και σωστά.

Αρωγός στην πρωτοβουλία της φωταγώγησης είναι η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κα Αικατερίνη Μονογυιού που ως άτομο που με δυσλεξία, γνωρίζει από προσωπική εμπειρία τη μείζονα σημασία της κατανόησης και της έμπρακτης στήριξης όσων αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη πρόκληση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά σε όλη τη χώρα, ενώ το πρώτο κτίριο που φωταγωγήθηκε ήταν το Μέγαρο της Βουλής. Πλέον, την πρωτοβουλία έχουν αγκαλιάσει και συμμετέχουν ενεργά δεκάδες δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, Δήμοι και Περιφέρειες, ενισχύοντας το πανελλαδικό μήνυμα.