Logo Image

Φωταγώγηση της Βουλής των Ελλήνων για τον Ευρωπαϊκό Μήνα Ευαισθητοποίησης για τη Δυσλεξία

Κοινωνία

Φωταγώγηση της Βουλής των Ελλήνων για τον Ευρωπαϊκό Μήνα Ευαισθητοποίησης για τη Δυσλεξία

Την πρωτοβουλία έχουν αγκαλιάσει και συμμετέχουν ενεργά δεκάδες δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, Δήμοι και Περιφέρειες, ενισχύοντας το πανελλαδικό μήνυμα

Με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα Ευαισθητοποίησης για τη Δυσλεξία, όπως έχει καθιερωθεί ο Οκτώβριος, η Βουλή των Ελλήνων φωταγώγησε απόψε την πρόσοψη του κτιρίου της.

Η συμβολική αυτή κίνηση εκπέμπει ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, ελπίδας και συμπερίληψης προς κάθε παιδί και κάθε πολίτη.

Το Κοινοβούλιο φωτίστηκε με το χρώμα μπλε-τιρκουάζ, το διεθνές σύμβολο ευαισθητοποίησης για τη δυσλεξία. Η φωταγώγηση υλοποιήθηκε σε σύμπραξη με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δυσλεξίας και Διάσπασης Προσοχής, ο οποίος, μέσω επίσημων στοιχείων, αναδεικνύει την αναγκαιότητα της ενημέρωσης καθώς ένα στα δέκα παιδιά εμφανίζει δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μεσσηνία: Σοβαρά τραυματίας 76χρονος από επίθεση ροτβάιλερ – Αστυνομικός σκότωσε τον σκύλο

Μεσσηνία: Σοβαρά τραυματίας 76χρονος από επίθεση ροτβάιλερ – Αστυνομικός σκότωσε τον σκύλο

Ο Σύλλογος ωστόσο τονίζει τη θετική πλευρά, με το σύνθημα: «Η δυσλεξία είναι θείο δώρο», υπογραμμίζοντας ότι συχνά, συνοδεύεται από ιδιαίτερες ικανότητες, υψηλή δημιουργικότητα και δυναμισμό που χρήζουν αναγνώρισης και ενθάρρυνσης από την Πολιτεία και την κοινωνία, μόνον όμως όταν γνωρίζουμε την ύπαρξή της και την αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και σωστά.

Αρωγός στην πρωτοβουλία της φωταγώγησης είναι η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κα Αικατερίνη Μονογυιού που ως άτομο που με δυσλεξία, γνωρίζει από προσωπική εμπειρία τη μείζονα σημασία της κατανόησης και της έμπρακτης στήριξης όσων αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη πρόκληση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά σε όλη τη χώρα, ενώ το πρώτο κτίριο που φωταγωγήθηκε ήταν το Μέγαρο της Βουλής. Πλέον, την πρωτοβουλία έχουν αγκαλιάσει και συμμετέχουν ενεργά δεκάδες δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, Δήμοι και Περιφέρειες, ενισχύοντας το πανελλαδικό μήνυμα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube