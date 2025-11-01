Logo Image

Άγρια δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες – Κάμερες έχουν καταγράψει τις κινήσεις τους

Κοινωνία

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Τα χτυπήματα που έφερε η γυναίκα στο κεφάλι φέρεται να έχουν προκληθεί από μπουκάλι

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ για τους δράστες της ληστείας μετά φόνου, που σημειώθηκε χθες το απόγευμα με θύμα μία 75χρονη στη Σαλαμίνα.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της επί της οδού Ικάρων, από την κόρη της, η οποία και ενημέρωσε τις Αρχές.

Οι δράστες φέρεται να εισέβαλαν στο σπίτι παραβιάζοντας παράθυρο του σπιτιού και στη συνέχεια επιτέθηκαν στη γυναίκα, την οποία χτύπησαν μέχρι θανάτου στο κεφάλι. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εικόνα, τα χτυπήματα που έφερε η γυναίκα στο κεφάλι φέρεται να έχουν προκληθεί από μπουκάλι.

Τις ακριβείς απαντήσεις ωστόσο για τα αίτια και τις συνθήκες θαανάτου της θα δώσει η νεκροψία-νεκροτομή στην οποια θα υποβληθεί η σορός της.

Οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν μαρτυρίες γειτόνων, αλλά και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών φέρεται να έχουν στα χέρια τους ήδη υλικό όπου έχουν καταγραφεί καρέ καρέ οι κινήσεις των δραστών την ώρα που εισβάλουν στο σπίτι και την ώρα της διαφυγής τους.

