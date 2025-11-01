Συνελήφθη 54χρονος που «ξάφρισε» ρολόγια αξίας άνω των 120.000 ευρώ από αποθήκη εταιρείας

Στη σύλληψη ενός 54χρονου για διακεκριμένη κλοπή ρολογιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, την περασμένη Πέμπτη στην Αττική.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, ο 54χρονος από το 2018 έως και το 2019 αφαίρεσε από αποθήκη εταιρείας,στην οποία εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης, ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ και στη συνέχεια τα διέθετε προς πώληση.

Από την κατοχή του, καθώς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.