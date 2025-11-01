Ηράκλειο: Τι κρύβει η οικογενειακή τραγωδία με τους 2 απανθρακωμένους νεκρούς

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η τραγωδία που σημειώθηκε την Παρασκευή στην οδό Χαλεπά στον Μασταμπά.

Μία 90χρονη μητέρα και ο 55χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο φλεγόμενο σπίτι τους, ενώ ο δεύτερος γιος της οικογένειας νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος στο ΠΑΓΝΗ.

Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η πυρκαγιά μπορεί να συνδέεται με οικογενειακό δράμα.

Η φωτιά και το φρικτό εύρημα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της διπλοκατοικίας όπου διέμεναν η ηλικιωμένη γυναίκα και ο 55χρονος γιος της – και οι δύο κατάκοιτοι. Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, οι άνδρες της Πυροσβεστικής αντίκρισαν ένα σοκαριστικό θέαμα: σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι βρισκόταν απανθρακωμένος ο 55χρονος, με νάιλον σακούλα στο κεφάλι, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα, στο πάτωμα, εντοπίστηκε η σορός της μητέρας του.

Και οι δύο φέρεται να είχαν χάσει τη ζωή τους πριν προλάβουν να αντιδράσουν.

Ο δεύτερος γιος και η πτώση στο κενό

Στο σπίτι βρισκόταν και ο δεύτερος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, ο οποίος τα τελευταία 13 χρόνια είχε αναλάβει τη φροντίδα της μητέρας και του αδελφού του. Οι πυροσβέστες τον εντόπισαν στο μπαλκόνι και τον απεγκλώβισαν με ασφάλεια.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, ενώ η κατάσβεση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, ο άνδρας χάθηκε από το σημείο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πέρασε στη διπλανή πολυκατοικία όπου διατηρεί διαμέρισμα, ανέβηκε στην ταράτσα και έπεσε στο κενό από την πίσω πλευρά.

Η πτώση του ανακόπηκε από μία τέντα, αλλά στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε μεταλλική επιφάνεια.

Γείτονες και πυροσβέστες που τον εντόπισαν ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) σε κρίσιμη κατάσταση, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Τα πρώτα στοιχεία και η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο της τραγωδίας έφθασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, της Ασφάλειας και της Σήμανσης, καθώς και ο ιατροδικαστής για την αυτοψία των απανθρακωμένων σωρών.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της φωτιάς, ενώ λόγω των ευρημάτων και της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, την προανάκριση έχει αναλάβει πλέον η Ελληνική Αστυνομία.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο άνδρας να έβαλε τη φωτιά, θέλοντας να προκαλέσει τον θάνατο της μητέρας και του αδελφού του, πριν αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. Παράλληλα, ερευνάται εάν αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα ή αν προηγήθηκε καβγάς.

«Ήσυχη οικογένεια», λένε οι γείτονες

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν μια ήσυχη οικογένεια, που ζούσε απομονωμένα τα τελευταία χρόνια.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής και των εργαστηριακών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες της φονικής πυρκαγιάς.