Τραγωδία στο Ηράκλειο: Δύο νεκροί απο φωτιά και μια πτώση στο κενό

Μια τραγωδία με δύο νεκρούς και έναν τρίτο να πέφτει στο κενό, γράφτηκε απόψε στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία στην περιοχή του Μασταμπά.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα και επιχείρησαν για την κατάσβεση, εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού δύο απανθρακωμένα πτώματα.

Πρόκειται – σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ηρακλείου – για μια ηλικιωμένη γυναίκα που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και για ένα δεύτερο άτομο το οποίο φέρεται να είναι συγγενής της, επίσης με προβλήματα υγείας.

Τραυματίστηκε

Στο σπίτι ήταν κι ένα ακόμα άτομο, πιθανότατα ο γιος της ηλικιωμένης, ο οποίος, ενώ απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες, ανέβηκε στην ταράτσα διπλανού σπιτιού και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο σημείο παρέμειναν πυροσβέστες για την κατάσβεση, ενώ εξετάζονται όλα τα δεδομένα της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.