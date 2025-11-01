Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 1 Νοεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, τη μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και Θαυματουργών, καθώς και της μητέρας τους Αγίας Θεοδότη.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Όσιος Δαβίδ, ο εν Εύβοια ασκήσας

Ο Άγιος Ιάκωβος ο νέος Ιερομάρτυρας εκ Καστοριάς και οι δύο μαθητές του, Ιάκωβος ο Διάκονος και Διονύσιος ο Μοναχός

Η Αγία Ελένη η Παρθενομάρτυς εκ Σινώπης

Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, οι λεγόμενοι Ανάργυροι, υπήρξαν αδέλφια και ιατροί που θεράπευαν τους ανθρώπους χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους με ανιδιοτέλεια και αγάπη. Ζούσαν στην Κιλικία και είχαν αναδειχθεί σε φάρους πίστης και ελέους. Θεράπευαν όχι μόνο ασθένειες του σώματος, αλλά και ψυχές τραυματισμένες από την αμαρτία, μεταφέροντας παντού το μήνυμα της χριστιανικής αγάπης. Η Εκκλησία τους αποκαλεί «θαυματουργούς ιατρούς», και θεωρούνται προστάτες των γιατρών και όλων των θεραπευτών.

Η μητέρα τους, Αγία Θεοδότη, ανατράφηκε σε πνεύμα ευσέβειας και καθοδήγησε τα παιδιά της στον δρόμο της αγάπης και της προσφοράς. Η μνήμη της τιμάται μαζί με εκείνη των υιών της, ως υπόδειγμα μητέρας πίστης και αγιότητας.

Ο Όσιος Δαβίδ ο εν Εύβοια, μεγάλος ασκητής του 16ου αιώνα, ίδρυσε τη Μονή του Οσίου Δαβίδ στα βόρεια της Εύβοιας και αναδείχθηκε σε έναν από τους πλέον αγαπητούς νεοέλληνες Αγίους. Το λείψανό του, που παραμένει άφθαρτο, φυλάσσεται στο μοναστήρι του, το οποίο αποτελεί τόπο θαυμάτων και πνευματικής παρηγοριάς.

Ο Άγιος Ιάκωβος ο Νέος Ιερομάρτυρας από την Καστοριά, μαζί με τους μαθητές του Ιάκωβο και Διονύσιο, μαρτύρησαν κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, υπερασπιζόμενοι την πίστη τους.

Η Αγία Ελένη η Παρθενομάρτυς, καταγόμενη από τη Σινώπη, έδωσε επίσης τη ζωή της για τον Χριστό, παραμένοντας αγνή και αμετακίνητη στην πίστη της.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»