Logo Image

Ληστεία και άγριο φονικό με θύμα 75χρονη στη Σαλαμίνα

Κοινωνία

Ληστεία και άγριο φονικό με θύμα 75χρονη στη Σαλαμίνα

ΕUROKINISSI

Οι δύο δράστες έσπασαν το παράθυρο του σπιτιού της, εισέβαλαν στο εσωτερικό και επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη, πιθανότατα με αιχμηρό αντικείμενο

Θανάσιμα τραυματισμένη άφησαν πίσω τους μία γυναίκα 75 ετών οι δύο δράστες που αργά το απόγευμα της Παρασκευής επιχείρησαν να τη ληστέψουν μέσα στο σπίτι της επί της οδού Ικάρων, στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΓΑΔΑ, οι δύο δράστες έσπασαν το παράθυρο του σπιτιού της, εισέβαλαν στο εσωτερικό και επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη, πιθανότατα με αιχμηρό αντικείμενο.

Κάμερες ασφαλείας της περιοχής φέρεται να έχουν καταγράψει τους δράστες την ώρα που παραβιάζουν το παράθυρο και μπαίνουν στη μονοκατοικία.

Την εντόπισε η κόρη της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι από την κόρη της, η οποία και ενημέρωσε τις Αρχές.

Η 75χρονη έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Μταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ συγκεντρώνει στοιχεία από την ευρύτερη γειτονιά που πιθανόν θα φωτίσουν την υπόθεση.

