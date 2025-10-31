Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Συγκλονίζει ο αιφνίδιος θάνατος 10χρονης – Πληροφορίες για «λευκό» ιατρικό ιστορικό

Χωρίς προηγούμενο ή «ύποπτο» ιατρικό ιστορικό φέρεται να ήταν η 10χρονη που έπεσε αιφνιδίως νεκρή μέσα στο προαύλιο του σχολείου της στον Ασπρόπυργο.

Μάλιστα στην ιατρική καρτέλα του παιδιού, σύμφωνα με πληροφροέις που μετέδωσε το Μega, αναγραφόταν η ένδειξη «άσκηση δίχως περιορισμούς», γεγονός που, εφόσον επαληθευτεί, αποκλείει την περίπτωση κάποιου καταγεγραμμένου καρδιολογικού προλήματος.

Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το κορίτσι έχασε τις αισθήσεις του ενώ γυμναζόταν.

Ωστόσο, όπως γρήγορα διευκρίνισε με ενημέρωσή του το Υπουργείο Παιδείας, το τραγικό περιστατικό συνέβη την ώρα που το άτυχο κορίτσι απλώς περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου.

Άμεσα, ο γυμναστής κάλεσε τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρέσχε στο κορίτσι τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ ενώ ταυτόχρονα καλείτο το ΕΚΑΒ.

Μάχη με το χρόνο

Ακολούθησε, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, μάχη με το χρόνο -από ΕΚΑΒ και Αστυνομία- προκειμένου τα οχήματα τα ασθενοφόρα να φθάσουν στο σχολείο όσο πιο σύντομα μπορούσε αυτίο να γίνει λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή εκείνη την ώρα.

Ζητήθηκε έτσι η συνδρομή της Αστυνομίας και συγκεκριμένα μοτοσυκλετιστών της Ομάδας ΔΙΑΣ για να ανοίξουν τον δρόμο στα δύο ασθενοφόρα.

Αυτά έφθασαν σχεδόν ταυτόχρονα στο σχολείο, είκοσι λεπτά μετά την πρώτη κλήση.

Η μαθήτρια βρέθηκε κατα πληροφορίες χωρίς σφυγό και αναπνοή.

Οι διασώστες άρχισαν αμέσως την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και ξεκίνησε νέος αγώνας δρόμου, με προπομπό την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. να ανοίγει και πάλι το δρόμο προς το Θριάσιο νοσοκομείο.